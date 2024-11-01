Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Haber Merkezi

Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi..

Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarında vadesine göre yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5 oranlarında indirimli gelir vergisi kesintisi yapılması kararlaştırıldı.

Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

VADEYE GÖRE ORAN YÜKSELDİ

Resmi Gazete'de yer alan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, oranlar şu şekilde;

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5'ten yüzde 10'a,

- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e,

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseltildi.

1 KASIM İTİBARİYLE GEÇERLİ

Mevduata uygulanan yeni stopaj oranları, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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Dilay Kaynak
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