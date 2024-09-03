Türk Lirası'nın ihracattaki payı arttı Dün Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ağustos itibarıyla Türk Lirası'yla dış ticaret hacmi 8 ayda 708,3 milyar lirayı buldu.

AA

Dünyada Rusya ve Çin'in başını çektiği ülkeler, dış ticaretlerinde kendi para birimlerini kullanmaya çaba gösteriyor.

Bu doğrultuda Türkiye'nin de Türk Lirası'yla yaptığı ihracatta artış gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 170 milyar 801 milyon dolar oldu.

TL İLE TİCARET 8 AYDA YÜZDE 44 ARTTI

Türk Lirası'yla dış ticaret, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 arttı.

169 ÜLKEYE TÜRK LİRASI'YLA İHRACAT

Geçen ay Türk Lirası'yla ihracat yapılan ülkelerdeki artış ile dış satım gerçekleştiren firma sayısındaki yükseliş dikkati çekti. Bu kapsamda ağustosta Türk Lirası'yla 169 ülkeye ihracat yapıldı. Söz konusu ayda 40 bin 476 firma dış satımını Türk Lirası'nı kullanarak gerçekleştirdi.

Temmuzda ise 160 ülkeyle Türk Lirası'yla ihracata imza atılırken 37 bin 30 firma Türk Lirası'nı kullanmıştı.

8 AYDA YÜZDE 51 ARTIŞ

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Türk Lirası'yla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 yükselişle 130 milyar 190 milyon liradan 196 milyar 262 milyon liraya çıktı

İthalat da aynı dönemde 361 milyar 612 milyon liradan yüzde 42 artışla 512 milyar 48 milyon liraya ulaştı.

Böylece, bu yılın 8 ayında dış ticaret 491 milyar 802 milyon liradan yüzde 44 artışla 708 milyar 310 milyon liraya çıktı.

AY AY TL İLE TİCARETİN SEYRİ

OCAK 2024

Türk Lirası'yla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artışla 21 milyar 845 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 56 artışla 47 milyar 864 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında Türk Lirası'yla dış ticaret hacmi 69 milyar 709 milyon lira oldu.

ŞUBAT 2024

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı geçen yılın şubat ayına kıyasla bu yılın aynı ayında Türk Lirası'yla dış ticaretteki artış devam etti. Söz konusu ayda ihracat yüzde 83 artışla 25 milyar 162 milyon liraya, ithalat da yüzde 75 yükselişle 70 milyar 556 milyon liraya ulaştı. Dış ticaret hacmi 95 milyar 718 milyon lirayı buldu.

MART 2024

Türk Lirası'yla ihracat martta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 47 artışla 26 milyar 306 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 44 yükseldi. Söz konusu ayda 65 milyar 793 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk Lirası'yla dış ticaret hacmi 92 milyar 99 milyon lira oldu.

NİSAN 2024

Nisanda Türk Lirası'yla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 22 milyar 294 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 47 yükselişle 63 milyar 384 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda Türk Lirası'yla dış ticaret hacmi 85 milyar 678 milyon lira olarak hesaplandı.

MAYIS 2024

Söz konusu kategoride ihracat mayısta da 2023'ün aynı ayına oranla yüzde 71 artarak 27 milyar 789 milyon lira olurken ithalat yüzde 34 artışla 66 milyar 536 milyon liraya yükseldi. Söz konusu ayda Türk Lirası'yla 94 milyar 325 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

HAZİRAN 2024

Yıllık ölçekte artmaya devam eden Türk Lirası'yla dış ticaret Kurban Bayramı tatilinin de olduğu haziranda bir önceki aya kıyasla geriledi. Söz konusu ayda ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 21 milyar 282 milyon lira olurken ithalat da yüzde 34 yükselişle 61 milyar 33 milyon liraya çıktı. Böylece dış ticaret hacmi haziranda 82 milyar 315 milyon lira oldu.

TEMMUZ 2024

Temmuz ayında artışını devam ettiren Türk Lirası'yla ihracat yıllık bazda yüzde 60 yükselerek 26 milyar 112 milyon lira olurken ithalat da yüzde 26 artışla 68 milyar 981 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 95 milyar 93 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

AĞUSTOS 2024

Bu yılın ağustos ayında Türk Lirası'yla gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 25 milyar 472 milyon liraya çıktı. Türk Lirası'yla ithalat yüzde 30 yükselerek 67 milyar 901 milyon lirayı bulurken dış ticaret hacmi 93 milyar 373 milyon liraya ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)