Türk milli savaş gemileri ve İHA'lar Suudi Arabistan'da sergileyecek Savunma sanayisi konusunda milli çözümler sunan bir Türk şirketi, Türkiye'de geliştirilen askeri deniz platformlarını ve taktik İHA sistemlerini, ihracata yönelik olarak sergilemeye hazırlanıyor.

AA

Türkiye'nin savunma sanayisi üretimine destek veren kurum ve şirketler, ihracatı artırmak noktasında yurt dışında tanıtımlara öncelik veriyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ de milli imkanlarla askeri deniz platformları ve taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemleri geliştiren bir şirket olarak uluslararası fuarlarda ürünlerini tanıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinin öncü şirketi STM, "tam bağımsız savunma sanayii" hedefi doğrultusunda, milli projelere ve ihracat başarılarına imza atan teknolojilerini, yurt dışına taşıyor.

Savunma fuarı Riyad'da düzenlenecek

STM, Körfez Bölgesi'nin önemli savunma fuarları arasında yer alan ve bu yıl 4-8 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek World Defense Show (WDS) Fuarı'na katılım sağlayacak.

TCG İstanbul, fuarda görücüye çıkıyor

STM, ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması'na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'u (F-515) fuarda görücüye çıkaracak.

Milli denizaltı projesi STM500 ve Pakistan Denizde İkmal Tankeri tanıtımı yapılacak üretimler arasında

Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500'ün yanı sıra Pakistan Donanması için inşa edilen ve 2018'de teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Tankeri'nin (PNFT) maketleri de fuarda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Taktik mini İHA sistemlerinden KARGU, BOYGA ve ALPAGU sergilenecek

Taktik mini İHA sistemlerinde ise üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu aracı KARGU, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine geçen yıl katılan mühimmat bırakma özellikli BOYGA ve ihracat başarısına imza atan sabit kanatlı vurucu ALPAGU da STM standında yerini alacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)