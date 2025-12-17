MYZ Co Charge bir yılda 5 ton karbon salımını önledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elektrikli araçların yol arkadaşı MYZ Co Charge, 1 yılda 5 ton karbon salımını önledi

Zeren Group’un elektrikli araç sarj operatörü MYZ Co Charge, Türkiye genelinde 12 lokasyonda kurduğu 54 ünitelik şarj altyapısıyla son 1 yılda 5 tonun üzerinde karbon emisyonunu engelledi. Marka, sürdürülebilir ulaşımı destekleyen teknolojik çözümlerini yeni istasyon yatırımlarıyla ülke geneline yaymayı hedefliyor.

Çevreye değer katan vizyonuyla yatırımlarını sürdüren Zeren Group, MYZ Co Charge markasıyla mobilite sektöründe çevreci bir dönüşüm sağlıyor. Türkiye genelinde 54 şarj ünitesiyle hizmet veren MYZ Co Charge, bireysel kullanıcıların yanı sıra ticari alanlarda da kullanılabilen çözümleriyle dikkat çekiyor. Son bir yılda MYZ Co Charge’ın elektrikli araçlara sağladığı enerji sayesinde 5 tonun üzerinde karbon emisyonu engellenirken, altyapının yeni yatırımlar ve iş birlikleriyle daha da genişletilmesi planlanıyor.

"DAHA YEŞİL BİR GELECEK"

Zeren Group Operasyonlar ve Dış İştirakler Direktörü Çağla Tepe, çevreye duyarlı ulaşıma destek sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Elektrikli araçlar için kurduğumuz her altyapı, aslında daha yeşil bir geleceğin yapı taşlarını oluşturuyor. Amacımız yalnızca araçların enerjiye erişimini sağlamak değil; karbon salımını azaltan çözümlerimizle çevreye duyarlı ulaşım kültürünü de yaygınlaştırmak. Bu yaklaşımımızla hem bireysel kullanıcıların hem de toplumun sürdürülebilir yaşam biçimlerine geçişini destekliyoruz. MYZ Co Charge’la, Zeren Group’un insana ve çevreye değer katan vizyonunu geleceğe taşıyarak Türkiye’den başlayıp uluslararası pazarlara uzanan bir dönüşüme öncülük etmek istiyoruz.” diye konuştu.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

MYZ Co Charge, elektrifikasyonun hız kazandığı yeni mobilite çağında dijital altyapı ve kullanıcı dostu uygulamaları sayesinde rezervasyon, erişim ve ödeme kolaylığı sağlıyor.

AĞRI, ANKARA VE BALIKESİR’DE İSTASYONLAR DEVREYE ALINACAK

Marka, yakın dönemde Ağrı, Ankara ve Balıkesir’de devreye alınacak yeni istasyonlarla daha geniş bir coğrafyada kullanıcılarla buluşacak.