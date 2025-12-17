TÜİK açıkladı: Trafikteki araç sayısı 33 milyonu geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025’e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre kasım ayında 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

YÜZDE 52,4'Ü OTOMOBİL

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4’ünü otomobil, yüzde 29,9’unu motosiklet, yüzde 12,8’ini kamyonet oluşturdu.

Traktörlerin payı yüzde 2,1 olurken, kamyonların payı yüzde 1,6, minibüslerin yüzde 0,6, otobüslerin yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti.

AYLIK BAZDA ARTIŞ, YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aylık bazda özel amaçlı taşıtlarda yüzde 209,6, kamyonette yüzde 14,8 ve otomobilde yüzde 9,6 artış yaşandı.

Buna karşılık motosiklette yüzde 10,9, minibüste yüzde 10,4 ve kamyonda yüzde 8,5 azalış görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,1 azaldı.

Yıllık bazda özel amaçlı taşıtlarda yüzde 200, kamyonette yüzde 19,8 ve otomobilde yüzde 13,1 artış olurken; traktörde yüzde 35,4, motosiklette yüzde 25,4 ve minibüste yüzde 25,3 düşüş kaydedildi.

TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 33,3 MİLYONU GEÇTİ

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446 oldu.

Trafikteki taşıtların yüzde 51,6’sını otomobiller, yüzde 21,1’ini motosikletler ve yüzde 14,7’sini kamyonetler oluşturdu.

KASIMDA 897 BİN TAŞIT EL DEĞİŞTİRDİ

TÜİK verilerine göre kasım ayında 897 bin 877 adet taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan taşıtların yüzde 67,8’i otomobil, yüzde 14,9’u kamyonet ve yüzde 9,6’sı motosikletlerden oluştu.

KASIMDA 96 BİN OTOMOBİL TRAFİĞE ÇIKTI

Kasım ayında 96 bin 3 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 12’si Renault, yüzde 9,3’ü Volkswagen, yüzde 8,6’sı Toyota oldu.

Yerli otomobil TOGG, yüzde 4,5’lik payla ilk 10 marka arasında yer aldı.

EN FAZLA KULLANILAN RENK GRİ

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,9'u beyaz, yüzde 13,3'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,7'si kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renkli olarak kayıtlara geçti.

11 AYDA TRAFİĞE 2,1 MİLYON TAŞIT GİRDİ

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 azalarak 2 milyon 120 bin 333 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 56,3 artarak 48 bin 844’e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 11 ayda 2 milyon 71 bin 489 arttı.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,2’si benzinli, yüzde 26,9’u hibrit ve yüzde 17’si elektrikli olarak kayıtlara geçti.

