Türk somonu ihracatı yılın ilk çeyreğinde 84,4 milyon doları aştı

AA

Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde somon ihracatında önemli bir başarı yakaladı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, ocak-mart döneminde 11 bin 899 ton somon ihraç edilerek 84 milyon 406 bin 690 dolar gelir sağlandı.

EN BÜYÜK PAZAR RUSYA OLDU

İç sularda kurulu çiftliklerde belirli bir ağırlığa ulaştırılan somonlar, Karadeniz’deki kafeslerde yetiştirilerek 20 ülkeye gönderildi.

En büyük pazar Rusya Federasyonu oldu ve bu ülkeye 74 milyon 37 bin 993 dolarlık somon satıldı.

ABD'YE 2 MİLYONU AŞKIN SOMON İHRACATI

ABD 2 milyon 382 bin 754 dolarlık, Japonya ise 1 milyon 233 bin 111 dolarlık ihracatla sıralamada yer aldı.

Geçen yıla kıyasla bu dönemde Azerbaycan’a da somon ihracatı yapılması dikkat çekti.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 84 MİLYON DOLARLIK GELİR ELDE EDİLDİ

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Türk somonunun bölge ve ülke ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kobya, “Karadeniz’de yetiştirilen somonlarımız, kalitesiyle dünya pazarlarında fark yaratıyor. İlk çeyrekte 84,4 milyon doları aşan gelir, sektör için umut verici bir tablo çiziyor” dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Rusya’nın en büyük alıcı olduğunu belirten Kobya, ABD ve Japonya gibi pazarlarda da yer almanın Türk somonunun küresel rekabetteki gücünü gösterdiğini ifade etti.

Azerbaycan’a yapılan ihracatı pazar çeşitliliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiren Kobya, gelecek dönemde üretim kapasitesini artırmayı ve yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kobya, “Türk somonunun marka değerini yükseltmek için kalite standartlarımızı güçlendirecek, tanıtım faaliyetlerimizi artıracağız,” diyerek sektörün kararlılığını vurguladı.