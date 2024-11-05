Türk tarım ürünleri için İngiltere pazarında yeni fırsatlar yolda

AA & Ensonhaber

Türkiye ve İngiltere, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından ticaretin devamlılığını ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2021 yılında serbest ticaret anlaşmasını (STA) yürürlüğe koydu.

Anlaşmadaki "gözden geçirme" maddesi doğrultusunda, STA’nın kapsamını genişletmek üzere 2022 yılında çalışmalar başlatıldı.

Yeni STA’nın, yatırım alanları ile tarımda ek tavizleri kapsayarak Türkiye ve İngiltere’deki iş insanları için daha sağlam bir hukuki altyapı sunması hedefleniyor. Bu genişletme ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi amaçlanıyor.

"İHRACATÇILARIMIZ, PAZARA GÜVENLE ERİŞEBİLİYOR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mevcut serbest ticaret anlaşmasının, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin kesintisiz devam etmesine önemli bir katkı sunduğunu belirtti.

Bolat, anlaşmanın iki ülke iş insanlarına ticaret koşullarını koruma ve belirsizlikleri azaltma olanağı sağladığını vurgulayarak şunları söyledi:

STA’nın 2021'de yürürlüğe girmesiyle, Türkiye-Birleşik Krallık ticaretinde 2020'ye göre yaklaşık yüzde15 oranında bir artış yaşandı ve ticaret hacmi sonraki yıllarda bu seviyede korundu. İhracatçılarımız için STA, mevcut pazara erişimi güvence altına alırken, Türk iş insanlarının Birleşik Krallık pazarına güvenle yatırım yapmalarına olanak tanıdı ve olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını sağladı.

Bolat ayrıca, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın birbirini tamamlayıcı nitelikte ticari yapıları olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 19 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, bu rakamı 25 milyar dolara yükseltmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

"STA'NIN GENİŞLETİLMESİYLE KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTACAK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mevcut serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesiyle, karşılıklı yatırımlar ve hizmet ticareti gibi alanlarda iş birliği potansiyelinin önemli ölçüde artacağını belirtti.

Bolat,

Anlaşmaya ilave tarım ürünleri, hizmet ticareti ve doğrudan yatırımların dahil edilmesi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin sürdürülebilir bir temele oturmasını sağlayacak. Tarım ürünlerinde çeşitliliğin artması, Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yönelik tarım ihracatını güçlendirecek. Anlaşmaya eklenecek yeni tarım tavizleri sayesinde, Türk tarım ürünlerinin İngiltere pazarındaki erişim kapasitesi de genişleyecek

dedi.

Genişletilecek STA’nın, Türk firmalarının Birleşik Krallık'ta yatırım yaparken daha güvenli bir ortam bulmalarına ve karşılıklı yatırımlar için daha sağlam bir yasal altyapı sunmasına da katkı sağlayacağını ifade eden Bolat, anlaşmanın iki ülke iş dünyasına uzun vadede büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI İŞ BİRLİĞİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, anlaşmaya yatırım başlığının eklenmesiyle Türkiye ve Birleşik Krallık arasında uzun vadeli iş birliklerinin teşvik edileceğine dikkat çekerek şunları ifade etti:

Özellikle sağlık turizmi, finans ve mühendislik gibi Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu hizmet sektörlerinin de STA kapsamına dahil edilmesi, bu sektörlerde iş birliği potansiyelini artıracak ve iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayacak yeni iş modellerinin gelişmesine katkı sunacak.

Bolat, hizmet sektörlerinde de iki ülke için karşılıklı yarar sağlayan bir iş birliği ortamının oluşturulacağına işaret ederek,

Ülkemizin güçlü hizmet sektörlerinin STA’ya dahil edilmesi, Türk firmalarının Birleşik Krallık pazarında daha etkin bir şekilde varlık göstermelerine imkan tanıyacak. Anlaşmanın genişletilmesiyle Türkiye-Birleşik Krallık ticareti, stratejik bir boyut kazanacak ve ekonomik ilişkilerimizin sürdürülebilir, karşılıklı kazanca dayalı bir zeminde ileriye taşınmasını sağlayacak

şeklinde konuştu.