Türk ve Rus yetkililer turizmdeki verimliliği konuştu

AA

14'üncü Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev'in, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de bir araya gelerek, 2024 turizm sezonundaki gelişmeleri istişare ettiği bildirildi.

Rusya'nın kalite kontrol kurumu Roskaçestvo'dan yapılan açıklamada, toplantıda, Rusya ile Türkiye'den yetkililerin 2024 turizm sezonunun yanı sıra helal turizm alanındaki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, 14'üncü Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı'nın da gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

HELAL TURİZM KONUŞULDU

Tarafların helal turizm alanındaki konuları da ele aldığı aktarılan açıklamada, "Roskaçestvo, 'Muslim Friendly' standardının Rusya standardı ile uyumlu hale getirilmesini de önerdi." ifadesi kullanıldı.

TEK TİP STANDART TALEBİ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Roskaçestvo Sertifikasyon ve Sınıflandırma Kuruluşu Başkanı Aleksandra Kudela, şu görüşünü dile getirdi: