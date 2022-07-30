Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
425.848
-0.67%
BTXN Coin
10.39
-2.80%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Turkish Cargo, küresel hava kargo taşıyıcılığında dördüncü

    WACD verilerine göre, Turkish Cargo, küresel hava kargo taşıyıcılığında dördüncülüğe yükseldi.
    • 30.07.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Turkish Cargo, küresel hava kargo taşıyıcılığında dördüncü

    Uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı "World Air Cargo Data"nın (WACD) haziran ayı verileri yayınlandı. WACD verileri hava kargo pazarının yüzde 6,9 daraldığını gösterirken, Turkish Cargo'nun pazar payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

    En iyi 20 hava kargo şirketi arasında dördüncü

    Buna göre Turkish Cargo, dünyanın en iyi 20 hava kargo şirketi arasında dördüncü sırada yer aldı.

    Başarı çıtasını her geçen gün yükseltiyor

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı gelişen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesi ve operasyonel kabiliyetleri ile başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

    Sıralama, Türkiye'nin hava kargo sektöründeki iddiasını kanıtladı

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Turkish Cargo'nun sergilediği bu başarının, Türkiye'yi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı oldukları gösterdiğini belirtti.

    "Hedef ilk üçe girmek"

    Bolat, "Bununla birlikte jeopolitik konumumuz ve altyapı imkanlarımız da hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2025 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Turkish Cargo

    Dünyada her 5 hava kargodan birini taşıyor

    AA'nın haberine göre, Doğu Avrupa pazarında, Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak birinci sıraya yükselen Turkish Cargo aynı zamanda dünyada her 5 hava kargodan birini taşıma başarısı gösterdi.

    Taşıdığı kargo miktarı da uçuş ağı ve filosuyla benzer şekilde artan Turkish Cargo'nun, 2021 yılındaki tonaj hacmi 2017 yılına oranla yüzde 59,43 artışla 1,8 milyon ton olarak hesaplandı.


    İlginizi Çekebilir

    Yurt dışından getirip parçalarını fiyatından yükseğe satıyor
    Gündem

    Yurt dışından getirip parçalarını fiyatından yükseğe satıyor

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir