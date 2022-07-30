Turkish Cargo, küresel hava kargo taşıyıcılığında dördüncü

WACD verilerine göre, Turkish Cargo, küresel hava kargo taşıyıcılığında dördüncülüğe yükseldi.

Uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı "World Air Cargo Data"nın (WACD) haziran ayı verileri yayınlandı. WACD verileri hava kargo pazarının yüzde 6,9 daraldığını gösterirken, Turkish Cargo'nun pazar payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

En iyi 20 hava kargo şirketi arasında dördüncü

Buna göre Turkish Cargo, dünyanın en iyi 20 hava kargo şirketi arasında dördüncü sırada yer aldı.

Başarı çıtasını her geçen gün yükseltiyor

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı gelişen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesi ve operasyonel kabiliyetleri ile başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

Sıralama, Türkiye'nin hava kargo sektöründeki iddiasını kanıtladı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Turkish Cargo'nun sergilediği bu başarının, Türkiye'yi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı oldukları gösterdiğini belirtti.

"Hedef ilk üçe girmek"

Bolat, "Bununla birlikte jeopolitik konumumuz ve altyapı imkanlarımız da hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2025 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada her 5 hava kargodan birini taşıyor

AA'nın haberine göre, Doğu Avrupa pazarında, Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak birinci sıraya yükselen Turkish Cargo aynı zamanda dünyada her 5 hava kargodan birini taşıma başarısı gösterdi.

Taşıdığı kargo miktarı da uçuş ağı ve filosuyla benzer şekilde artan Turkish Cargo'nun, 2021 yılındaki tonaj hacmi 2017 yılına oranla yüzde 59,43 artışla 1,8 milyon ton olarak hesaplandı.