Optik İllüzyon Testi: Parktaki köpeği 7 saniyede bulan, Leonardo da Vinci’ye meydan okuyor Resimde gizlenen küçük bir köpek var. Göreviniz bu köpeği 7 saniyede bulmak. Hazır mısınız? Test başlıyor…

ensonhaber.com

Optik illüzyonlar, son on yılda netizenler arasında popüler hale gelen, akıllara durgunluk veren görüntülerdir.

Bu zorluklar algınızı ve görsel becerilerinizi test ederek bilim adamlarının beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediğini anlamalarına yardımcı olur.

Optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirebileceği ve beyni yaratıcı düşünmeye teşvik edebileceği öne sürülüyor.

Bu tür zorlukların düzenli olarak uygulanması hafızanın geliştirilmesine ve problem çözme becerilerinin keskinleşmesine yardımcı olur.

Görsel zekanızı test etmeye hazır mısınız?

Yukarıdaki resimde yaprakları tüm alana dağılmış büyük bir ağaç görülüyor.

Bu ağacın etrafında gizlenen bir köpek var.

Göreviniz ise bu köpeği 7 saniye içinde bulmak. Zamanınız şimdi başlıyor…

Görüntünün tüm alanlarını dikkatlice tarayın; yanıt her zaman küçük ayrıntılarda gizlidir.

Zamanınız doldu! Bulamayanlar aşağıdaki cevaba göz atabilir: