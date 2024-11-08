Türkiye, 10 ayda 361 milyon dolarlık domates ihraç etti

AA

Türkiye'den yılın 10 ayında, 361 milyon 71 bin 545 dolarlık ihracat yapıldı.

Bu ihracatın yaklaşık 155 milyonu doları, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar tarafından gerçekleştirdi.

52 ÜLKE TÜRKİYE'DEN DOMATES ALDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim'de Türkiye'den 52 ülkeye domates satışı gerçekleştirildi.

YÜZDE 14,41 GERİLEME

Geçen yıl aynı dönemde 421 milyon 866 bin 268 dolar olan domates ihracatı, bu yıl yüzde 14,41 geriledi.

ANTALYA'DA YAZ-KIŞ DOMATES ÜRETİLİYOR

Örtü altı tarımda lider konumundaki Antalya'da, 169 bin 225 dekarlık alanda yaz-kış domates üretimi yapılıyor.

Antalya ile Isparta ve Burdur'u kapsayan BAİB'e üye firmalar, yılın 10 ayında 154 milyon 712 bin 24 dolarlık domates ihracatı yaptı. Bu rakam Türkiye geneli domates ihracatının yüzde 42,77'sini oluşturdu.

"MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİRİZ"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye'nin domates üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Türkiye'den daha fazla yurt dışı satışının yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Türkiye ihracatının hemen hemen yüzde 50'lik kısmını bölgemiz karşılıyor. Türkiye'deki domates üretiminin büyük bir bölümü Antalya'da. Bu durum mutluluk verici ama hala çok yolumuz var. İhracatta milyar doların üzerine çıkabiliriz. Çünkü ülke genelinde domates üretiminde yüzde 20 fazlalığımız var.

"ROMANYA, UKRAYNA, BULGARİSTAN VE RUSYA İHRACATTA ÖNDE"

Ülke genelinden 52, BAİB olarak ise 41 ülkeye domates gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Hem Türkiye geneli hem bölge olarak ihracat yaptığımız ülkeler arasında Romanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Rusya yüksek rakamlarla ilk sıralarda yer alıyor." dedi.