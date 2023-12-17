Türkiye, 19 tarım ürünü üretiminde dünyada ilk 4'te Dünyada tarım milliyetçiliği ön plana çıkarken tarım üretiminde Türkiye, ön sıralarda olmasının yarı sıra ürün çeşitli ile de fark yaratıyor.

AA

Türkiye, fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünyada birinci; elma, Antep fıstığı, karpuz, kavun, salatalık, keçiboynuzu üretiminde dünyada ikinci; mandalina, çilek, armut, vişne üretiminde dünyada üçüncü sırada.

Türkiye, fındık, kuru kayısı, kuru incir ve nohut ihracatında dünyada lider konumda.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin sebze, meyve başta olmak üzere çok sayıda tarım ürününde dünyada ilk sıralarda yer almasının yanı sıra ürün çeşitliliğiyle de öne çıktığını belirtti.

Bayraktar, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" nedeniyle yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda, üretmenin, Türkiye'de üretileni tüketmenin, ürettiğini tüm dünyaya tanıtmanın öneminin yerli malı haftasında daha fazla vurgulandığını ifade etti.

"2050'de tahıl fiyatlarında yüzde 29'a varan oranda artış yaşanması muhtemel"

Ülkelerin gıda milliyetçiliği yaptığına dikkati çeken Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı:

Gıda ve tarım ürünlerinin stratejik önemi tüm dünyada artarken gıdaya erişim gün geçtikçe zorlaşıyor. Birleşmiş Milletler, 2022'de dünya üzerinde yaklaşık 783 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle 2050'de tahıl fiyatlarında yüzde 29'a varan oranda artış yaşanmasının muhtemel olduğu ve bu durumda dünya üzerindeki milyonlarca kişinin daha açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

"Dünyada 19 tarım ürününün üretiminde ilk 4'teyiz"

Bayraktar, Türkiye'nin küresel tarım üretimdeki konumuna dair şu bilgileri paylaştı:

Dünyada 19 tarım ürününün üretiminde ilk 4'teyiz. Ülkemiz dünyada, sebze, meyve başta olmak üzere hem çok sayıda tarım ürününde ilk sıralarda yer alıyor hem de ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Türkiye, fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünyada birinci; elma, Antep fıstığı, karpuz, kavun, salatalık, keçiboynuzu üretiminde dünyada ikinci; mandalina, çilek, armut, vişne üretiminde dünyada üçüncü sıradadır. Daha birçok üründe dünya üretiminde ilk 10'dadır. Fındık, kuru kayısı, kuru incir ve nohut ihracatında dünyada lider konumdayız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)