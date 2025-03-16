Türkiye 2024'te de AB'nin en büyük 5. ticaret ortağı oldu

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi söylemleri, Avrupa Birliği'nin (AB) ticari güvenliği konusunda Türkiye'yi öne çıkardı.

Trump'ın Avrupa'ya yönelik tutumu karşısında hem ekonomik hem savunma alanında yeni ortaklar arama veya var olanları geliştirme arayışına giren AB, bu doğrultuda Birlik üyesi olmayan Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerle diyaloğu canlandırdı.

Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ticaret politikalarında yükselen korumacılık eğilimlerinin dünya genelinde büyük belirsizlikleri ortaya çıkardığı ortamda, Türkiye'nin son yıllarda Birliğin ticaret ortakları arasındaki yeri dikkati çekiyor.

AB GEÇEN YIL 5 TRİLYON EUROYU AŞAN TİCARET YAPTI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgiye göre, COVID-19 salgınıyla 2020'de AB ülkelerinin, Birliğe üye olmayan ülkelerden ithalatı 1 trilyon 715 milyar euroya, söz konusu ülkelere ihracatı da 1 trilyon 932 milyar euroya geriledi.

Böylece, 2020'de AB'nin dış ticaret hacmi 3 trilyon 647 milyar euro oldu.

Salgının dış ticaret üzerindeki etkisinin azalmasıyla 2022'de AB'nin dış ticaret hacmi 5 trilyon 577 milyar euroya kadar yükselirken bu tutar bölgede yaşanan ekonomik durgunlukla beraber geçen yıl 5 trilyon 18 milyar euroya düştü.

AB'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI ABD

AB'nin en büyük ticaret ortağı konumunda geçen yıl sonu itibarıyla ABD yer alırken ticaret hacmi 864 milyar 976 milyon euro oldu.

Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin, AB ile dış ticaret hacminde ikinci sırada bulunuyor. Çin ile AB'nin ticaret hacmi 2024 sonunda 731 milyar 153 milyon euroya dayandı.

Bu ülkeleri, 504 milyar 763 milyon euroyla Birleşik Krallık, 329 milyar 850 milyon euroyla İsviçre izledi.

Türkiye de 210 milyar 783 milyon euroyla sıralamada 5'inci sırada yer buldu.

Türkiye, 2023'te yeniden yükseldiği "AB'nin 5'inci en büyük ticaret ortağı" konumunu söz konusu ticaret hacmiyle 2024'te de korudu.

AB ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ 5 YILDA YÜZDE 59 ARTTI

Türkiye, son dönemde AB üyesi ülkelerle Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ve çeşitli karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerini geliştirirken ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında AB ile Gümrük Birliği'ni güncelleme müzakereleri de hız kazandı. Söz konusu girişimlerin dış ticaret rakamlarına da yansıdığı görüldü.

COVID-19 salgını öncesi Türkiye'nin AB ile ticaret hacmi 138 milyar euro seviyelerinde iken bu tutar, 2020'de 132 milyar 595 milyon euroya geriledi.

Sonraki yıllarda düzenli artış gösteren dış ticaret hacmi 2021'de 157 milyar 129 milyon euroya, 2022'de 198 milyar 408 milyon euroya ve 2023'te 207 milyar 289 milyon euroya çıktı.

Geçen yıl ise ticaret hacmi 210 milyar 783 milyon euroya ulaştı. Böylece 2020-2024 döneminde Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 59 artış gösterdi.