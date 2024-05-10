Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün başladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine desteklerin devam ettiği bilgisini verdi. Buna göre mayısta Türkiye Aile Destek Programı'ndan 4 milyar TL destek ödemesi yapılacak.

DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını belirtti.

Bakan Göktaş'ın verdiği bilgilere göre, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapılacak.

Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek şu bilgileri verdi:

Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 80,4 milyar TL destek sağlamış olacağız.

Bazı haneler de gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na eklendi

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini aktardı.

"İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını belirten Göktaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız.

"Toplumun tüm kesimlerine arz odaklı hizmet ağımız ile ulaşıyoruz"

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)