Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yönlendirdiği, Türkiye Aile Destek Programıyla ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapılacağı açıklandı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti.

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahının vatandaşlarla paylaşılmaya devam edileceğini mesajını verdi.

Programı'dan bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar lira aktarıldı

Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini belirtti.

"Sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdık"

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

Sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz.

Hanelere her ay düzenli destek

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)