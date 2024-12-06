Alman turistlerin ilk tatil seçeneği: Türkiye

AA

Türkiye'nin turizimdeki başarılı grafiği yükselmeye devam ederken, Alman turistlerin tatil listesinde de ilk sıraya yerleşti.

Almanya'nın önde gelen turizm şirketi TUI, Türkiye'nin Alman tatilciler için giderek daha popüler bir seyahat noktası haline geldiğini bildirdi.

ERKEN REZERVASYONDA ARTIŞ

TUI Almanya tarafından yapılan açıklamada, 2025 yaz tatiline yönelik erken rezervasyonda ortalamanın üzerinde bir eğilim görüldüğü bilgisi verildi.

TÜRKİYE'YE REZERVASYON YÜZDE 30 ARTTI

Açıklamada, Türkiye, Almanya'dan gelen tatilciler için ilk sırada yer alıyor ve şu anda TUI'de yüzde 30'un üzerinde büyüme kaydediyor.

UÇUŞLARDA HAFTALIK 1.600 BAĞLANTI

TUI'nin değerlendirmesinde, Türkiye'de gelecek yaz bir milyondan fazla misafirle 2024'ün güçlü yazının başarısının geçilmek istenildiği belirtilerek, ülkeye yönelik uçuşların Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'e haftalık 1.600'den fazla bağlantıyla genişletildiği ifade edildi.

"KIŞ SEZONUNDA GÜÇLÜ BÜYÜME"

Kış sezonunda da güçlü bir büyüme yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Giderek daha fazla tatilci kış aylarında Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor. Yüzde 30'un üzerinde bir rezervasyon artışıyla Türk Rivierası, Akdeniz'in yükselen destinasyonu ve popülerlik sıralamasında Hurghada ve Fuerteventura'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor." ifadesine yer verildi.

ALMAN TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN ÜLKELER

TUI Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Benjamin Jacobi de tatilcilere daha fazla seyahat seçeneği sunduklarını belirterek, "Misafirlerimiz, özellikle Türkiye, Yunanistan, Kanarya Adaları, Mısır ve Dubai gibi en popüler seyahat noktalarında 400 bin ek tatil seçeneğinden yararlanacak." ifadesini kullandı.