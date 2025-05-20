Türkiye, bal üretiminde dünya ikincisi
AA

Dünya genelinde 2023 yılı toplam bal üretimi 1,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Dünyada bal üretiminde ilk sırada Çin yer alıyor,

Türkiye, 114 bin 900 tonluk üretimle dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye'de bal üretiminde ilk sırada bulunan Ordu'da, bu yıl 1.000 ton bal ihracatı hedefleniyor.

DÜNYADAKİ BAL ÜRETİMİNDE İLK 14

Çin: 472 bin 200 ton

Türkiye: 114 bin 900 ton

Etiyopya: 84 bin 600 ton

İran: 80 bin 400 ton

Arjantin: 73 bin 400 ton

Hindistan: 70 bin 850 ton

Rusya: 64 bin 500 ton

Brezilya: 64 bin 200 ton

ABD: 62 bin 855 ton

Meksika: 58 bin ton

Ukrayna: 57 bin 900 ton

Kanada: 41 bin 600 ton

Tanzanya. 31 bin 600 ton

Güney Kore: 29 bin 500 ton

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar