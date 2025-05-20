Türkiye, bal üretiminde dünya ikincisi

AA
Dünya genelinde 2023 yılı toplam bal üretimi 1,9 milyon ton olarak gerçekleşti.
Dünyada bal üretiminde ilk sırada Çin yer alıyor,
Türkiye, 114 bin 900 tonluk üretimle dünyada ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye'de bal üretiminde ilk sırada bulunan Ordu'da, bu yıl 1.000 ton bal ihracatı hedefleniyor.
DÜNYADAKİ BAL ÜRETİMİNDE İLK 14
Çin: 472 bin 200 ton
Türkiye: 114 bin 900 ton
Etiyopya: 84 bin 600 ton
İran: 80 bin 400 ton
Arjantin: 73 bin 400 ton
Hindistan: 70 bin 850 ton
Rusya: 64 bin 500 ton
Brezilya: 64 bin 200 ton
ABD: 62 bin 855 ton
Meksika: 58 bin ton
Ukrayna: 57 bin 900 ton
Kanada: 41 bin 600 ton
Tanzanya. 31 bin 600 ton
Güney Kore: 29 bin 500 ton
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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