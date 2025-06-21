Türkiye çip üretiminde orta ve uzun vadeli planlara odaklandı

Çip veya yarı iletken olarak adlandırılan elektronik devreler, dünyanın en önemli ve stratejik sektörlerinden biri haline dönüştü.

Teknolojideki hızlı gelişim ve küresel gelişmeler, dünyada çip ihtiyacını giderek artırıyor.

Türkiye de bu alanda orta ve uzun vadeli uygulamalarla telekomünikasyondan bilişime, savunmadan otomotive kadar ihtiyaçlarını yerli ve milli adımlarla karşılamayı hedefliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sektördeki gelişmeleri mercek altına alırken "Çip Endüstrisi ve Haberleşme Teknolojilerine Etkileri 2025" raporu hazırladı.

ÇİP ÜRETİMİ EKONOMİNİN MERKEZİNDE

Yarı iletken teknolojiler ve çip üretimi; telekomünikasyon, bilişim, sağlık, savunma ve otomotiv endüstrileri gibi alanlarda ilerlemeleri yönlendirerek küresel dijital ekonominin merkezine yerleşti.

TÜRKİYE DE ÇİP ÜRETECEK

Türkiye de son yıllarda yüksek teknoloji konusundaki araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle bu alanlardaki yatırımlara daha fazla pay ayırmaya başladı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN YAYGINLAŞMASIYLA ÇİP KULLANIMI ARTACAK

Özellikle savunma sanayiinde yaşanan gelişmeler, yerli elektrikli otomobil üretimi, 4,5G ve ardından 5G mobil şebeke bileşenlerine yönelik yerli ve milli üretim, otomotiv üretimi gibi çip kullanımını artırıcı gelişmeler, Türkiye'de çip üretimi konusunun önemini ortaya koyuyor.

Otomotiv sanayisi, ülkenin önemli üretim ve ihracat kalemlerinden birini oluşturuyor. İçten yanmalı otomobil, kamyon ve otobüs üretiminin yanı sıra yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg'un yatırımları ve yakın zamanda yabancı menşeli elektrikli otomotiv şirketlerinin ülkede yatırım planladıkları düşünüldüğünde Türkiye'nin otomotiv alanındaki üretim ve ihracat kapasitesinin artması bekleniyor.

OTOMOBİLLERDE BULUNAN ÇİP SAYISI

Halihazırda bir otomobilde ortalama 1500 ila 3 bin civarında çip bulunduğu ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artması öngörülüyor.

2023 yılı verileriyle yaklaşık 1,5 milyon adet üretim yapan ve yeni yatırımlarla daha da iyi bir seviyeye gelebilecek olan otomotiv sektörünün ihtiyacının önemli bir kısmının yerli ve milli kaynaklarla karşılanması, çip sektörü için de önemli bir teşvik niteliği taşıyor.

MİLLİ ÇİP TASARIMLARI GÜVENLİ ŞEKİLDE ÜRETİLMELİ

Riskleri azaltmak için ilgili üretim tesisleri de kurularak ülkede milli çip tasarımlarının güvenli şekilde üretildiğinden emin olunması önem taşıyor.

Üniversitelerin araştırma laboratuvarlarıyla ister askeri ister sivil amaçlı şirketlerin mevcut ortaklık ve birlikteliklerinin ileriye taşınabilmesinin, 12. Kalkınma Planı ve bu plan çerçevesinde hazırlanan plan ve programlarda tanımlı eylem adımlarının ve tedbirlerin sıkı şekilde uygulanmasıyla mümkün olabileceği ve diğer ülkelerdeki teşvik mekanizmalarının hızlandırıcı etkide bulunabileceği vurgulanıyor.