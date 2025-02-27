Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın belli oluyor

Türkiye'nin ekonomi yönetimi büyümeyi korumaya yönelik kararlar almaya devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
Aynı zamanda yarın, 2024'ün tamamına ait büyüme verileri belli olacak.
BEKLENTİ SON ÇEYREKTE BÜYÜMENİN YÜZDE 2,98 OLMASI YÖNÜNDE
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 2,98 büyüyeceğini öngörmüştü.
BEKLENTİ 2024'TE BÜYÜMENİN YÜZDE 3,12 OLMASI YÖNÜNDE
Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 düzeyinde bulunuyor.
DİĞER ÇEYREKLERDEKİ BÜYÜME VERİLERİ
Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.
2024'ün ilk çeyreğinde: Yüzde 5,3,
2024'ün ikinci çeyreğinde: Yüzde 2,4
2024'ün üçüncü çeyreğinde: Yüzde 2,1
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