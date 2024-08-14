Türkiye, elektrikli motorlarda 7. büyük pazar seçildi Yeni nesil elektrikli motosikletler, çevre dostu olması ve düşük bakım gerektirdiğinden dünyanın dört bir tarafında tercih ediliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de de elektrikli iki tekerlekli araçlara olan talep, katlanarak yükseldi.

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Çevre duyarlılığının her geçen gün artmasıyla birlikte ortaya çıkan elektrikli otomobil trendi, şimdi de iki tekerlekli araçlarda kendisini belli ediyor.

Sürdürülebilirliğe dair farkındalığın artmasıyla birlikte, motosiklet tutkunları tercihini elektrikli araçlardan yana kullanmaya başladı.

80'den fazla pazarda tüm marka ve modellerin aylık satışlarını takip eden araştırma şirketi MotorCyclesData’nın son değerlendirmesinde, bu konuyla ilgili Türkiye'ye dair çarpıcı bir sonuç yayınlandı.

TÜRKİYE'DE İKİ TEKERLEKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA YÜZDE 290'LIK ARTIŞ VAR

Kurumun verilerine göre, geçtiğimiz yıl iki tekerlekli araçlarda global çapta neredeyse 10 milyon satış yapıldığı kaydedilirken; Türkiye, satışlarında yüzde 290’lık yükseliş yakaladı.

TÜRKİYE AVRUPA'DA 7. BÜYÜK PAZAR

Araştırmalara göre, Türkiye, Avrupa'da elektrikli motorlarda en büyük 7. pazar olarak öne çıktı.