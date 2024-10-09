AA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, kilogramı 50 liradan satılan ekmek fiyatında bu ay değişiklik öngörülmediğini söyledi.

Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanvekili olarak da görev yapan Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son 1 aydır un ve girdi fiyatlarındaki artışın fırıncı esnafını zorladığını söyledi.

"MALİYET ARTIŞI EKMEK FİYATLARINI ARTIRMAYI KAÇINILMAZ KILIYOR"

Bu artışların ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kıldığını ifade eden Balcı, "Biz ilgili kurumlarla, bu artışlar konusunda ne yapılacağı noktasında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar var." dedi.

"BUĞDAY HASADI VERİMLİ"

Balcı, bu yıl hasadın her zamankinden fazla olduğunu, ekmeklik buğdayda 14,5 milyon ton, ekmeklik unda kullanılan buğdayda 12 milyon ton hasat gerçekleştirildiğini bildirdi.

"BUĞDAY KALİTESİ YETERSİZ"

Hasadın bu yıl kalite yönünden düşük olmasına karşın, belli bölgelerdeki ürünün kaliteli ve istenen seviyede gelmesi nedeniyle o bölgelerdeki fiyatın yükseldiğini aktaran Balcı, bu konuda tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

"MALİYET ARTIŞLARI EKMEK FİYATINI MAKUL OLMAKTAN ÇIKARTACAK NOKTADA"

Balcı, artışların devam etmesi durumunda ekmek fiyatının makul olmaktan çıkacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bugün ekmeğin kilogram fiyatı 50 liraya satılıyorsa bu fiyatı 65 lirada muhafaza etmek mümkün olmaz. Bu da ekmeğe olumsuz yansıyacak demektir. Bugüne kadar esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. Bu ay içinde de kilogramı 50 liradan satılan ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade etmek istiyorum.

"AMACIMIZ FİYAT ARTIŞI YAPMADAN GÖTÜREBİLMEK"

Balcı, düzenlediği toplantıda sorunun çözülmesi noktasında tüm tarafları bir araya getirecek bir toplantı yapılması dileğini belirterek, daha önce de ortak alınan kararların bir sonuca vardığını bu kez de ümitlerinin o yönde olduğunu aktararak şunları kaydetti:

Bu olumsuzluklar devam edecek olursa ekmeğe yansıması da normal olmaktan çıkacak. Her zaman ekmeğe yansıması yüzde 20-25 bandında olmuştur. Asgari ücretle birlikte yüzde 25 bandını geçirmemeye çalışmak gerekir. Bununla ilgili çalışma yapılmalı. Kurumların üzerine düşen görevi yapması gerekir. Bu konuyla ilgili 1 aydır Ticaret Bakanlığımız ile her gün görüşüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüştük. Amacımız, temel gıda maddesi ekmekte, fiyat artışı yapmadan götürebildiğimiz kadar götürmek.

BİR AY SONRA EKMEK FİYATINDA ARTIŞ SİNYALİ