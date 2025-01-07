Türkiye, hububatta 11.9 milyar dolarlık ihracat yaptı

AA

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2024'teki ihracatı açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün ihracatta önemli işlere imza attığını belirtti.

Tiryakioğlu, "Buğday unu, makarna, bitkisel yağlar, bisküvi ile şekerli ve kakaolu ürünler başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2024 yılı toplam ihracatı 11,9 milyar dolar oldu." diyerek şu bilgileri aktardı:

Toplam hububat ihracatının 13,5 milyon ton olarak gerçekleştiği bu dönemde, kilogram başına ortalama ihracat fiyatları yüzde 3,5 artışla 0,88 dolar oldu.

BUĞDAY İTHALATI YASAĞI İHRACATI ETKİLEDİ

Haziran-Ekim döneminde uygulanan buğday ithalatı yasağına bağlı olarak, ihracatı yüzde 20,9 azalışla 1 milyar 159 milyon dolar olan buğday ununun toplam hububat ihracatı içindeki payı yüzde 9,7'e geriledi.

TATLI BİSKÜVİ VE GOFRET İHRACATI

973 milyon dolara ulaşan tatlı bisküvi ve gofret ihracatı yüzde 9,1 artışla sektör genelinde ikinci sırada yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Sektörde ihracatın 2,1 milyar dolarla en çok yapıldığı ülkenin Irak olduğunu belirten Tiryakioğlu, ABD ve Suriye'nin bu ülkeyi takip ettiğini ifade etti.

ALMANYA VE CEZAYİR

Tiryakioğlu, hububat ihracatında Almanya ve Cezayir'in de önemli ülkeler arasında olduğunu dile getirerek, 2024'e ilişkin şu değerlendirmede bulundu: