Türkiye ile Avustralya ticaret hedefi 5 milyar dolar

Türkiye'nin, "Uzak Ülkeler Stratejisi"nde Avustralya da yer alıyor.

Bu kapsamda özellikle Türk müteahhitlik ve mühendislik şirketlerinin, Avustralya'da altyapı ve inşaat projelerine katkı sağlaması bekleniyor.

Çeşitli sektörlerden temsilcilerin oluşturduğu Türk iş heyeti, 30 Ağustos'a kadar Avustralya'nın Melbourne ve Sidney kentlerinde görüşmeler gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığının "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında belirlediği ülkelerden olan Avustralya'da ticaretin, ekonomik ve teknik iş birliği anlaşmalarının artırılmasına yönelik adımlar önem taşıyor.

Söz konusu heyetin; gıda, tarım, otomotiv, otomasyon, mobilya, kozmetik, endüstriyel madencilik, finansal danışmanlık, deri çanta ve ayakkabı olmak üzere birçok sektörde firmayla iş birliği fırsatlarını değerlendirmesi planlanıyor.

"AVUSTRALYA, TÜRK FİRMALARI İÇİN ASYA-PASİFİK'E AÇILAN STRATEJİK ÜS"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Steven Young, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı bir seyir izlediğini söyledi.

"TİCARET 1 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Young, geçen yıl itibarıyla bu ülkeye ihracatın 1,1 milyar dolara ulaşarak ilk kez 1 milyar dolar seviyesini aştığını belirterek, "Bu durum geçmişte net ithalatçı olduğumuz konumdan dengeyi yakalayan konuma geldiğimizin ispatıdır. İş Konseyi olarak bu iki dost ülkenin iş insanlarını birbirine yaklaştırmayı, ikili ticaret ve yatırım fırsatlarıyla ilgili karşılıklı farkındalığı artırmayı ve ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, ikili ticaret hacmini orta vadede 5 milyar dolar seviyesine taşımak." dedi.

İki ülkenin ticarette birbirini tamamlayıcı olduğunu vurgulayan Young, Türkiye'nin daha çok sanayi ürünleri, Avustralya'nın ise doğal kaynaklar, mineraller ve tarım ürünleri ihraç ettiğini, bu durumun da işbirliği için önemli fırsat sunduğunu anlattı.

"ASYA-PASİFİK PAZARINA ENTEGRASYON TÜRK FİRMALARI İÇİN BÜYÜK FIRSAT SUNUYOR"

Avustralya'nın Türkiye için öncelikli hedef ülkelerden olduğunu, bu ülkenin Asya-Pasifik pazarına olan entegrasyonunun Türk firmaları açısından büyük fırsat sunduğunu vurgulayan Young, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan ülkeler için firmaların çeşitli alanlarda desteklendiğini anımsattı.

Young, Avustralya'da iş yapmak isteyen yatırımcıların nitelikli strateji ve pazara giriş modelleri oluşturmasının önemli olduğunu, bu pazara girmek isteyen yatırımcılara gerekli desteği vermeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

OLİMPİYAT HAZIRLIKLARI

Türkiye'nin Avustralya'ya tedarik merkezi olarak hizmet verebileceğine işaret eden Young, Türk müteahhitlik ve mühendislik firmalarının ise Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenecek 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında projelerde rol alabileceğini sözlerine ekledi.