Türkiye ile İspanya ulaştırma ve altyapı alanında iş birliği yaptı

"Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" Türkiye'de ilk defa düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanlığı arasında Ulaştırma ve Altyapı Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı imzalandı.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Forum'da gerçekleşen imza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na bekledikleri katılımın olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE DE İTALYA İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Uraloğlu, "Biz daha önce İtalya ile koridorlar ve ulaştırma noktasında bir anlaşma imzalamıştık. Avrupa'nın önemli ülkelerinden bir tanesi olan İspanya ile anlaşmayı imzaladık. Bundan sonra koridorlar ve ulaştırma noktasında nasıl iş birliği yapacağımız konuştuk." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye tarafı olarak 5-6 anlaşma planladıklarını kaydederek, bunların haricinde yaklaşık 70 ülkeden gelen bakanlar ve kuruluş temsilcilerinin de anlaşmalar yapacağını bildirdi.

"23 YILDA 300 MİLYAR DOLARLIK ULAŞTIRMA YATIRIMI YAPTIK"

Türkiye'nin doğu, batı ve kuzey, güney ekseninde önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu önemini biz de yatırımlar yaparak güçlendirmeye devam ediyoruz. 23 yılda 300 milyar dolarlık bir ulaştırma yatırımı yaptık. Türkiye'nin jeopolitik konumu var. Türkiye'nin etrafındaki gerginliklere rağmen güvenli bir limanı olması da bu konumunu güçlendiriyor. Bugün İran-İsrail ve Ukrayna-Rusya çatışması varken Türkiye gerçekten güvenli bir liman. Görevimizi sadece ülkemizin çıkarları için değil, komşularımızın, bölgemizin ve işbirliği yaptığımız dost ülkelerin çıkarı içinde değerlendireceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu, forum kapsamında İspanya, Karadağ, Litvanya, Çad, Cibuti ve Fas'ın da aralarında olduğu 12 ülke ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatarak, görüşmelerin verimli geçtiğini ve ikili görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

FORUMUN 3. GÜNÜNDE AFRİKA ÖZEL OTURUMU

Forumun 3. günü Afrika özel oturumunu gerçekleştireceklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: