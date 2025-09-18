Türkiye ile Kırgızistan arasında ekonomik protokol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Bişkek'te baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin ardından Yılmaz ve Kasımaliyev'in başkanlığında, Türkiye-Kırgızistan KEK 12. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye ve Kırgızistan arasında, 12. Dönem Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı.

77 MADDELİK EYLEM PLANI

Yılmaz ve Kasımaliyev, KEK Protokolü'nü ve bu kapsamda 77 maddelik yeni eylem planını imzaladı.

Törende, ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna bağlı Devlet Arazi Kaynakları, Kadastro, Jeodezi ve Haritacılık Ajansı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında mutabakat zaptı ile Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında mutabakat zaptı imza altına alındı.

TİCARET HACMİ HEDEFİ: KISA VADEDE 2, ORTA VADEDE 5 MİLYAR DOLAR

İmza töreninin ardından konuşan Yılmaz, 2024'te Bişkek'te düzenlenen ⁠Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kısa vadede 2, orta vadede 5 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

TARIMDA TECRÜBE PAYLAŞILACAK

Cevdet Yılmaz, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları alanında tecrübe paylaşımının artırılacağını bildirerek, kültür ve turizm alanında, karşılıklı turist hareketliliğini canlandıracak projelerin artırılacağını, iki ülkenin kültürel değerlerini ve tarihi bağlarını yansıtan ortak film gösterimleri ve festivallerin düzenleneceğini kaydetti.

"ÖNEMLİ TİCARET PARTNERİ"

Kazan-kazan ilkesine dayanarak enerji, ticaret, ulaştırma, sağlık ve tarım başta olmak üzere farklı sektörlerde geliştirilecek yeni iş birliği kanallarının tüm bölgenin yararına olacağını vurgulayan Yılmaz, "Kırgızistan'ın ihracatında 8'inci, ithalatında da 6'ncı sırada yer alan ülkemiz, önemli bir ticaret partneri konumundadır." diye konuştu.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ KIRGIZİSTAN'DA 95 PROJE HAYATA GEÇİRDİ

Yatırımlar alanında da Türkiye'nin, Kırgızistan'da faaliyet gösteren 2 binden fazla Türk firması ve yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımıyla bu ülkenin 5. büyük doğrudan yatırımcısı konumunda olduğunu hatırlatan Yılmaz, Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Kırgızistan'da yaklaşık 1 milyar dolarlık 95 projeyi hayata geçirdiğini anımsattı.