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AA

Türkiye'nin ekonomi yönetimi, uluslararası temaslar kurarak yatırımı önceleyen anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında, yatırım ve KOBİ'lere yönelik iki iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis-Christel Sassou Nguesso ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.

YATIRIM ANLAŞMASI İLE KOBİ İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI YAPILDI

Bakanların ikili görüşmesinin ardından iki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ile KOBİ'ler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imza atıldı.