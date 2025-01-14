Türkiye ile Suriye arasında 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin kısa ve orta vadede beklentileri dile getirdi.

Özçörekçi, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının ardından Türkiye ile Suriye arasında entegrasyon sürecinin başladığını, yeni süreçte ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla arttığını vurguladı.

ŞU ANDAKİ TİCARET HACMİ 2,1 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin, Suriye ile ticaretinde kısa ve orta vadeli hedeflerinin bulunduğunu aktaran Özçörekçi, şunları kaydetti:

Türkiye, bölgede yaptığı hamlelerle doğal bir partner haline geldi. Türkçe konuşabilen bir yapı oluştu, bu ticaret dilinde çok önemli bir avantaj. Bu avantajımızı ciddi şekilde kullanmaya başladık. Suriye halkının da kendilerine yaptığı ev sahipliğinden dolayı Türklere karşı büyük bir sempatisi var. 2011 öncesinde 250-300 milyon dolar civarında olan ticaret hacmi, 2024 itibarıyla 2,5 milyar dolara çıktı.

YENİ TİCARET HEDEFİ: 10 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin kısa ve orta vadeli hedefleri doğrultusunda Suriye ile ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

GÜMRÜK DÜZENLEMELERİ MEVCUT

Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın gümrük düzenlemeleri ve karşı tarafla olan görüşmeleri var. Bunun ulaşılabilir bir hedef olduğu öngörülüyor. Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilen başlıca ürünler demir-çelik, plastik, ev eşyaları, inşaat malzemeleri ve gıda ürünleri. Suriye'den Türkiye'ye ise pamuk, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi tarımsal ürünler geliyor.

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN YENİDEN YAPILANMASINDA PARTNER KONUMUNDA"

Özçerekçi, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Türk şirketlerinin önemli bir rol üstleneceğine dikkati çekerek, şöyle: