Türkiye ilk nükleer hizmet ihracını gerçekleştirdi Macaristan'da bulunan PAKS-II Nükleer Santral Projesi'nde imalat denetim hizmeti verecek olan NÜTED, Macar tarafıyla yeni sözleşmeler için çalışıyor.

AA

Türkiye nükleer enerji ile ilgili çalışmalarını yürütürken yurt dışında da bu deneyimini iş alanlarına dönüştürdü.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) Türk mühendislerin elde ettiği yetkinlik, ilk kez ihracata konu oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED), Akkuyu'nun birçok sürecinde edindiği tecrübeyi Macaristan'a taşıdı.

Macaristan'da bulunan PAKS-II Nükleer Santral Projesi'nde imalat denetim hizmeti verecek olan NÜTED, Macar tarafıyla yeni sözleşmeler için de görüşmeleri sürdürüyor.

Akkuyu'dan elde edilen kazanımları uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile güçlendiren NÜTED, Macaristan'da kurulumu devam eden söz konusu projeyle imzaladığı sözleşme kapsamında santrale imalat denetim hizmeti verecek.

Macaristan'daki santral ile daha yüksek kapsamlı farklı hizmetlere yönelik görüşmeler de devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER ALANDAKİ İLK HİZMET İHRACI

Türkiye'nin nükleer alandaki ilk hizmet ihracı olan bu sözleşme, Türk mühendislerinin nükleer alanda sahip olduğu yetkinliği de gösteriyor.

AKKUYU'DAKİ DENEYİMLER İHRACATA DÖNÜŞTÜ

NÜTED, Akkuyu NGS'de de görev üstlenerek saha, inşaat, imalat ve işletmeye alma süreçlerinde denetim, gözetim, değerlendirme, eğitim ve mühendislik hizmetleri olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)