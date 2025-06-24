Türkiye-İtalya ilişkileri ihracat rakamlarına yansıdı

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikaları ve Orta Doğu'daki gerilim küresel ekonomiye yönelik en büyük belirsizlik unsuru olmaya devam ederken Türkiye, yakın coğrafyasında yer alan ülkelerle ticaret ilişkilerine devam ediyor.

Bu ilişkiler arasında Türkiye ile İtalya arasında gelişen ilişkilerin ihracat rakamlarına yansımasına ilişkin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı şekilde büyüyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE İTALYA BAŞBAKANI GİORGİA MELONİ GÖRÜŞMESİ

Bu kapsamda nisan ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atılmıştı.

Türkiye ile İtalya arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından yaptığı konuşmada, İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliklerinin yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirilmeye devam edileceğini vurgulamıştı.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEK

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ve İtalya gibi iki güçlü müttefiki daha yakın iş birliğine yönlendirdiği bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz'in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 4,8'İ İTALYA'YA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracat bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarak 5 milyar 337,4 milyon dolara yükseldi.

Mayısta ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 1 milyar 144,5 milyon dolar olarak kayda geçti.

Türkiye'nin ihracatı 2025'in ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 3,5 artış göstererek 110 milyar 947 milyon 201 bin dolar oldu.

Mayıs ayında da ihracat, yüzde 2,7 artış kaydederek 24 milyar 834 milyon 151 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece bu dönemde Türkiye'nin İtalya'ya gerçekleştirdiği ihracat, toplam ihracatının yüzde 4,8'ini oluşturdu.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İTALYA'YA İHRACATTA İLK SIRADA

Bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı dış satımda 1,3 milyar dolarla otomotiv endüstrisi ilk sırada yer alırken onu 777 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 472,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 456,1 milyon dolarla çelik ile 327 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri takip etti.

Söz konusu dönemde, otomotiv endüstrisi ile tekstil ve ham maddeleri sektörlerinin bu ülkeye dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 1,8 oranında azaldı.

Buna karşılık kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 14,6, demir ve demir dışı metaller yüzde 37,4 ve çelik yüzde 9,4'lük ihracat artışı kaydetti.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN YAPILDI

Söz konusu dönemde, il bazında bakıldığında İtalya'ya en fazla ihracat 1,8 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Kocaeli'den 727,4 milyon dolar, Bursa'dan 514,6 milyon dolar, İzmir'den 327,2 milyon dolar ve Ankara'dan 208,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

"SADECE RAKAMSAL BİR ARTIŞTAN ZİYADE, YAPISAL BİR DÖNÜŞÜMÜN İŞARETLERİNİ GÖRMEKTEYİZ"

CCIIST Başkanı Stefano Kaslowski, söz konusu ihracat artışının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Kaslowski, İtalya ve Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerin sadece diplomatik düzeyde kalmadığının, ticari bağların doğrudan yatırımlar ve ortak girişimler aracılığıyla derinleştiğinin altını çizerek bugün İtalya'da faaliyet gösteren 1.500'ü aşkın İtalyan şirketi ve Türkiye'deki güçlü İtalyan yatırımlarının, bu ilişkinin somut göstergeleri olduğuna dikkati çekti.

İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki en büyük ikinci ticaret ortağı konumundaki yerinin, stratejik önemini ortaya koyduğunu belirten Kaslowski, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmi son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyüyor. 2023 yılında 28 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda 40 milyar doları aşması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, geçen ay Roma’da düzenlenen 4. Hükümetlerarası Zirve ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ziyareti sırasında imzalanan 11 yeni anlaşma, işbirliğimizin sadece ekonomik değil, savunma, enerji ve inovasyon gibi stratejik alanlarda da derinleştiğini göstermektedir. Bu yükselişin istatistiksel yansımalarına baktığımızda, sadece rakamsal bir artıştan ziyade, yapısal bir dönüşümün işaretlerini görmekteyiz.

"ASIL HEDEFİMİZ, SSÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEK"

Kaslowski, özellikle sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve yeşil teknolojiler alanlarında yeni iş birliği fırsatlarının doğduğuna dikkati çeken Kaslowski, şunları kaydetti: