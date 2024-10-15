Türkiye, kuru kayısı ihracatında 300 milyon dolar sınırını aşıyor

AA

Kayısı ihracatı da küresel krizlerden olumsuz etkileniyor. Ancak Türk üreticiler, Orta Doğu'daki kayıplarını farklı pazarlardan tamamlamaya çalışıyor.

Avrupa Birliği coğrafi tescilli ürünlerden Malatya kayısısında eylül ayında 8 bin 928 ton ihracat yapıldı.

Yılın 9 ayında 50 bin 919 ton kayısı satan ihracatçılar, 286 milyon 913 bin dolarlık döviz girdisi sağladı.

Geçen yılın aynı döneminde 50 bin 777 ihracata karşılık 290 milyon dolar gelir elde eden üreticiler, ihracata hız kesmeden devam ediyor.

KURU KAYISININ EKONOMİYE KATKISI

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracatının şehrin ekonomisinde önemli yeri olduğunu söyledi.

Kentin ekonomisinin canlanması, toparlanması noktasında kuru kayısı ihracatından elde edilen gelirin önemli olduğuna işaret eden Özcan, ihracatın istikrarlı şekilde sürdürülmesi ve yeni pazarlar bulma noktasında gayret gösterildiğini anlattı.

KAYISI İHRACATÇILARI YILI 80 BİN TONLA KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Bu yıl eylül ayında yapılan ihracat rakamının geçen yılın aynı dönemine göre yükseldiğini, bunun da ekim ayında daha yüksek ihracat yapılacağının bir sinyali olduğunu aktaran Özcan, şöyle konuştu: