Türkiye'de kurulan ve kapanan şirket sayısı açıklandı

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Ekim ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

2024’ün ilk 10 ayında, 2023’ün ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 15 azaldı.

2024’ün ilk 10 ayında, 2023’ün ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 21,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,3 arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 32,7 azalış oldu.

EKİMDE KURULAN ŞİRKET SAYISI

Ekim 2024’te, Ekim 2023’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 26,3 azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 arttı.

EKİMDE AÇILAN ŞİRKET SAYISI

Ekim 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,1 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,8 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,5 oranında artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,8 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 13,2, kapanan kooperatif sayısında yüzde 40, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,9 artış gerçekleşti.

DAHA ÇOK LİMİTED ŞİRKET KURULDU

Ekim 2024’te kurulan toplam 11 bin 44 şirket ve kooperatifin yüzde 85,9’u limited şirket, yüzde 12’si anonim şirket, yüzde 2,1’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8’i İstanbul, yüzde 11’i Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de kuruldu.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLER

Ekim 2024’te kurulan 639 yabancı ortak sermayeli şirketin 366’sı Türkiye, 29’u İran, 21’i Almanya ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 639 yabancı ortak sermayeli şirketin 98’i anonim, 541’i limited şirketi. 2024 yılında kurulan şirketlerin 802’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 300’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 295’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 75,5’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.