Türkiye-Malezya ticaretinde yeni dönem

AA

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında düzenlenecek menşe belgelerine ilişkin esaslar yeniden tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "Türkiye ve Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 31 Ekim 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ANLAŞMA 17 NİSAN'DA İMZALANMIŞTI

Bakanlıktan konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, iki ülke arasındaki STA, 17 Nisan 2014'te Ankara'da imzalandı.

Bunun ardından da "Türkiye ve Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" yayımlandı.

Anlaşma doğrultusunda toplanan "ortak komite" kararının uygulanmasına ilişkin mevzuat düzenlemelerinin yapılabilmesi amacıyla, bu yönetmelikte geçici süreli değişikliğe gidildi.

İHRACATTA "MALEZYA MENŞE BELGESİ" DÜZENLENECEK

Buna göre Malezya yetkili makamlarınca, iki ülke arasındaki STA kapsamında geçerli tercihli menşe kurallarına uygun olan ve Nisan 2020-2023 döneminde Malezya'dan gerçekleşen ihracat işlemleri için 31 Ekim 2024'ten itibaren bir yıl boyunca sonradan "Malezya menşe belgesi" düzenlenebilecek.