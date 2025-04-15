Türkiye, mart ayı bütçe dengesi açıklandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin mart ayı bütçe dengesi verilerini açıkladı.

2025 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 27,7 milyar TL, bütçe gelirleri 766,3 milyar TL ve bütçe açığı 261,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 866,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 100,2 milyar TL oldu.

İL ÇEYREKTEKİ BÜTÇE DENGESİ

2025 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 117,6 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 406,8 milyar TL ve bütçe açığı 710,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 653,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 246,9 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE DENGESİ NEDİR

Bütçe dengesi, bir ülkenin belirli bir dönemdeki devlet gelirleri ile devlet harcamaları arasındaki farkı ifade eder.

Kısaca devletin kasasına giren parayla (gelir) çıkan para (gider) arasındaki dengeyi gösterir.

BÜTÇE GELİRLERİNE ÖRNEKLER:

Vergiler (Gelir vergisi, KDV, ÖTV vs.)

Harçlar

Devletin aldığı cezalar

Kamu işletmelerinin gelirleri

BÜTÇE GİDERLERİNE ÖRNEKLER:

Memur maaşları

Emekli maaşları

Altyapı yatırımları

Sağlık ve eğitim harcamaları

Borç faiz ödemeleri