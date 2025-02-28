Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen iki ülkesinden biri oldu

AA

Türkiye, ekonomik programa bağlı olarak sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin büyüme verisini açıkladı.

Türkiye böylece İspanya ile 2024 yılı verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olarak öne çıktı.

OECD'DE TÜRKİYE VE İSPANYA LİDER

Türkiye ve İspanya'yı, yüzde 2,9'luk büyüme oranıyla Polonya takip etti. Bu ülkeyi yüzde 2,8 ile ABD, yüzde 2,7 ile Litvanya ve yüzde 2,1 ile Norveç izledi.

AVUSTURYA VE ALMANYA'DA DARALMA

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Avusturya ve Almanya'da ise daralma görüldü.

Buna göre, ekonomisi en fazla küçülen ülke yüzde 1 ile Avusturya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,2'lik daralmayla Almanya takip etti.

TÜRKİYE, G20'DE DÖRDÜNCÜ

Öte yandan, G20 ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke, yüzde 5,03 ile Endonezya olurken bu ülkeyi yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,1 ile Rusya izledi.

Türkiye, 2024'te büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de İspanya ile dördüncülüğü paylaştı.

G20 ülkeleri arasında Hindistan'ın büyüme oranı bugün Türkiye saatiyle 15.00'te açıklanacak.

Hindistan ekonomisinin 2024'te yüzde 6,4 büyüdüğü tahmin ediliyor. Bu tahminle Hindistan'ın, G20'de ilk sıraya yükseleceği öngörülüyor.

Böylece Türkiye ve İspanya, G20 ülkeleri arasında ilk 5'te yer almış olacak.

TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİNDE EN YÜKSEK BÜYÜMEYİ İSPANYA İLE PAYLAŞTI

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ülkelerinin 2024 yılı büyüme oranları şöyle:

TÜRKİYE G20 ÜLKELERİNDE EN YÜKSEK BÜYÜMEDE 4. SIRADA

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan G20 ülkelerinin 2024 yılı büyüme oranları şu şekilde: