Türkiye, pestisit kullanımında dünyanın gerisinde

Haber Merkezi

Bitki ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan maddelerin tümüne pestisit deniyor.

Bu maddelerin uygunsuz kullanımı ürünler üzerinde pestisit kalıntıları kalmasına sebep oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir açıklama yaparak, "Türkiye olarak 'pestisit'le mücadele konusunda tavrımız net." dedi.

TÜRKİYE, PESTİSİTTE DÜNYANIN NERESİNDE?

Bakanlık, 'pestisit'le mücadelede kararlı olunduğunu belirttiği mesajında "Peki, Avrupa ve diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda hangi noktadayız?" diyerek yapılan calışmaları şöyle yayınladı:

"223 AKTİF MADDE YASAKLANDI"

Bakanlığımız tarafından tarımsal ilaç kullanımının azaltılması, çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkileri tespit edilen 223 aktif madde yasaklandı.

"GERİ DÖNEN MEYVE VE SEBZE MİKTARI DÜŞÜK"

2023'te ülkemizden 4,6 milyon ton taze meyve-sebze ihraç edilirken 6 bin tonu geri döndü. Bu oran yüzde 0,2 gibi diğer ülkelerce kabul edilebilir derecede düşük bir orandır.

"BİLDİRİMDE AZALMA"

2023 yılında Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bildirim sayısı 2021'e göre yüzde 54 oranında azaldı.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE PESTİSİT KULLANIM ORANI

Dünyada ve Türkiye'de pestisit kullanım oranı kg/ha (FAO, 2022)

DÜNYA 2,26

TÜRKİYE 2,26

KANADA 2,42

İNGİLTERE 2,81

ABD 2,85

AB ÜLKELERİ (27 ÜLKE) 3,2

FRANSA 3,67

ALMANYA 4,14

İSPANYA 4,59

İTALYA 5,38

HOLLANDA 10,86

JAPONYA 11,24