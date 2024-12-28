Türkiye, su ürünlerinlerinde net ihracatçı

Haber Merkezi

Türkiye 100 ülkeye, 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıyor. Yüzde 120'lik kendine yeterlilik oranıyla su ürünlerinde net ihracatçısı konumunda.

İç su avcılığında Avrupa'da 1. deniz avcılığında Avrupa'da 6. sırada yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda Türkiye'nin su ürünleri üretiminde net ihracatçı konumunda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"MAVİ VATAN'IN BEREKETİ DÜNYA İLE BULUŞUYOR"