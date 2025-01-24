Haberler



Ekonomi



Türkiye-Suriye arasındaki İslahiye Sınır Kapısı'nın tekrar açılması gündemde

Türkiye-Suriye arasındaki İslahiye Sınır Kapısı'nın tekrar açılması gündemde Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte Türkiye'den dış ticaretin yapılabildiği İslahiye Sınır Kapısı kapatılmıştı. Bu yolun tekrar açılması ve daha da uzatılması için girişimlerin yapılacağı duyuruldu.