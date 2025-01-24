Türkiye-Suriye arasındaki İslahiye Sınır Kapısı'nın tekrar açılması gündemde

AA
Türkiye'yi demir yolu ile Suriye'nin Halep kentine oradan başkent Şam'daki Hicaz Demiryolu'na bağlayan İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesi için girişim başlatıldı.
İlçeden Suriye'ye yalnızca demir yolu ile geçişler yapılıyor.
Demir yolu, İslahiye Sınır Kapısı'ndan önce Suriye'de bulunan Meydanı Ekbez İstasyonu'na oradan Halep ve Şam'a bağlanıyordu.
İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.
HAT 2011'DE KAPATILDI
Yetkililer tarafından, bu hatta daha önce 100-150 vagon ihracat yapıldığını, malların gidip geldiği hatırlatıldı. 2011 yılında iç savaşla beraber bu hat kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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