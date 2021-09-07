Türkiye, turizm gelirlerini 3 yılda 33 milyar dolara çıkartacak

Türkiye, turizm seyahat gelirleri hedeflerini OVP'de ortaya koydu.

Koronavirüs salgını nedeniyle daralan turizmi yeniden canlandırmak için yol haritası belirlenirken, bu alanda sağlanacak çalışmalar sonucunda seyahat gelirlerinin 3 yılda 33 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedeflendi.

2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program'ına (OVP) göre, gelecek 3 yılda turizmi 12 aya yaymaya yönelik çeşitli stratejiler uygulanacak.

GEÇEN YIL TURİZM GELİRİ 10.2 MİLYAR DOLAR OLMUŞTU

Koronavirüs salgınıyla dünya genelinde devreye konulan kısıtlayıcı önlemler uluslararası turizmi olumsuz etkiledi. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seyahat gelirlerinde ciddi kayba yol açtı. Böylece, 2020 yılında seyahat gelirleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 65,7 azalarak 10 milyar 200 milyon dolara geriledi.

2021’DE GELİRİN 17 MİLYAR DOLAR OLMASI BEKLENİYOR

Bu yıl salgının uluslararası turizm üzerindeki etkisinin azalması sonucu Türkiye'de seyahat gelirlerinin toparlanarak 17 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

2022 HEDEFİ 25 MİLYAR DOLAR, 2023’TE 30 MİLYAR DOLAR, 2024’TE 33 MİLYAR DOLAR

Söz konusu gelirlerin, 2022'de 25 milyar dolara, 2023'te 30 milyar dolara ve 2024'te 33 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.