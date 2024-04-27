Vincenzo Montella, Adana Demirspor yöneticileriyle bir araya geldi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İHA

Adana Demirspor'un, Süper Lig'de Galatasaray ile dün evinde oynadığı karşılaşmayı takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu sabah Adana Demirspor yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıya İtalyan futbolcu Mario Balotelli de katıldı.

Adana Demirspor paylaşım yaptı

Mavi-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Başkanımız Metin Korkmaz, Asbaşkanımız Gökhan Göktürk, Sportif Direktörümüz Alper Aslan, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve Yardımcı Antrenörümüz Serkan Damla bu sabah A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve A ve U21 Milli Takımları İdari Müdürü Mert Tuncay ile kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)