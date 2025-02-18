Türkiye-Ukrayna ticarette iş birliği alanlarını konuştu

AA

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Kabul Salonu'nda gerçekleştir

Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna ile yoğun temasların işbirliğini daha ileriye taşıyacağını söyleyerek, "Savaş şartlarına rağmen Türkiye ile Ukrayna ikili ticaret hacmini geçen yıl 6,2 milyar dolarla kapattık." açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine her platformda destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini bildirdi.

KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ ANLAŞMASI

Bolat, 2022 yılında imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması ile Türkiye'nin Ukrayna'yı dünyaya bağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

Savaşın getirdiği şartlardan ekonomik ilişkilerimizin en az zararı görmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Savaş şartlarına rağmen Türkiye ile Ukrayna ikili ticaret hacmini geçen yıl 6,2 milyar dolarla kapattık. Şubat 2022'de imzalanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın kısa sürede yürürlüğe gireceğini ümit ediyoruz. Türkiye olarak biz iç onay süreçlerimizi tamamladık. Komşu ülke Ukrayna'nın iç onay süreçlerinin tamamlanmasıyla anlaşma yürürlüğe girmiş olacak. Serbest Ticaret Anlaşması ile beraber Türkiye ve Ukrayna karşılıklı ticaretinin çok kısa sürede 10 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağına inanıyoruz.

"TÜRKİYE'NİN UKRAYNA'DA 3,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI BULUNUYOR"

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların önemine değinen Bolat, "Türkiye'nin Ukrayna'da yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yatırımı, Ukrayna'nın da ülkemizde yaklaşık 16 milyon dolarlık yatırımları bulunuyor." bilgisini verdi.

MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ

Bolat, müteahhitlik sektörünün de her iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin temelini oluşturduğunu belirterek, Türk firmalarının dünya çapında 540 milyar dolarlık 12 bin 450 projeyi başarıyla tamamladığını vurguladı.

10 MİLYAR DOLARLIK 329 PROJE

Türk müteahhitlerinin Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkenin inşasında öncü rol üstlendiğini anımsatan Bolat, sektörün yaklaşık 10 milyar dolarlık 329 projeye imza attığını bildirdi.

Bolat, Ukrayna'nın alt ve üstyapısının yeniden inşasında Türk şirketlerinin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirerek, "Şirketlerimizin tecrübeleriyle savaş sonrası dönemde Ukrayna'nın yeniden imarı için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü'nün geçen yıl İstanbul'da kurulduğunu hatırlatan Bolat, görev gücünün ilk toplantısının bu yılın mart ayında Kiev'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bolat, Avrupa Birliği (AB) tarafından Ukrayna'nın yeniden inşası için oluşturulan yaklaşık 50 milyar euroluk fonda Türkiye'nin yer alması konusunda AB nezdinde girişimleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE DESTEK SAĞLADI"

Toplantıya katılan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Türkiye'nin, ihtiyaç duyduğu zaman ülkesinin yanında olduğunu ve insani yardımlardan Tahıl Koridoru'na kadar birçok alanda destek sağladığını söyledi.

Savaşa rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın güçlü şekilde devam ettiğini bildiren Sviridenko, tahıl ve demir çelik ihracatının kendileri için önemli olduğunu anlattı.

"BAYRAKTAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ TARAFINDAN BİLE BİLİNEN BİR MARKA"

Sviridenko, Türk şirketlerinin önemini dile getirerek, "Örneğin Bayraktar, bizim çocuklarımız tarafından bile bilinen bir marka. Türk şirketleri bizim için önemli ve stratejik ortak. Umuyoruz ki Ukrayna'nın yeniden toparlanması ve inşasında da büyük rol oynayacaksınız." dedi.

Son 3 yıl içinde savaşa rağmen ülkelerindeki üretimin sürdüğünü aktaran Sviridenko, Türk şirketlerinin de bu dönemde ülkeden gitmeyerek çalışmalarını devam ettirdiğini bildirdi.

HAMMADDELERİN İŞLENMESİ YATIRIMI

Sviridenko, Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve mangenez gibi kritik kaynakları olduğunu, bu hammaddelerin işlenmesine de yatırım yapmak istediklerini söyledi.

"UKRAYNA'NIN ÇOK BÜYÜK YATIRIMA İHTİYACI VAR"

Savunma sanayisinin geçen yıl 6 kat büyüdüğünü belirten Sviridenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her bir yatırımcının hakları için sonuna kadar savaşacağız. Dünya Bankası'na göre 500 milyar dolarlık bir zarar ve kayıp söz konusu. Dolayısıyla Ukrayna'nın çok büyük yatırıma ihtiyacı var, Türk şirketlerinin bu toparlanma ve yeniden yapılanma konularında fırsatı bulunuyor. Sizin uzmanlığınız, mühendislik bilgileriniz ve tecrübenizden faydalanabileceğimizi düşünüyoruz.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİ İŞBİRLİĞİNE DAVET ETMEK İSTİYORUM"

Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval da Türk ve Ukraynalı şirketlerin ülkesinde birlikte çalıştığını aktararak, Türkiye'nin en büyük 4. ticaret ve zirai ürün ortağı olduğunu ifade etti. Ülkesindeki çiftçilerin asker olarak görev yapmasına rağmen tarım sektöründe istikrarlı şekilde üretimi devam ettirdiklerini belirten Koval, şunları kaydetti:

Türk şirketlerini işbirliğine davet etmek istiyorum, kesinlikle yapabileceğimiz çok fazla şey var. Bilhassa tarımda, zirai ürünlerin işlenmesinde sizin pazar bilgileriniz, finansmana erişiminiz, teknolojileriniz ve deneyimlerinizden istifade ederek çok iyi ortaklıklar kurabiliriz. Sebze üretimini artırma konusunda çok ciddi potansiyelimiz var.

Şu anda Ukrayna'nın sebze ithalatı 500 milyon dolar civarında, bunun büyük kısmı Türkiye'den geliyor. Biz de tahılın işlenmesi, un haline getirilmesi gibi konularda çok şey yapabiliriz. Bu üretimler de artıyor. Siz de Ukrayna'yla ortaklık içerisinde bunun büyütülmesine destek olabilirsiniz.

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinin Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana gelişerek devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin liderleri arasında çok iyi ilişkiler olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediklerini belirtti.

"STA'NIN KISA SÜREDE UKRAYNA'DA DA ONAYLANMASINI UMUYORUZ"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Eylül 2022'de, Lviv'de, Türkiye'den ve Ukrayna'dan geniş firma katılımıyla, iş forumu gerçekleştirdiklerini anımsatarak, savaşın sona erdirilmesi ve Tahıl Koridoru Anlaşması için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Ukrayna'nın yeniden imarı için de gereken desteği vermeyi sürdüreceklerine işaret ederek, "Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandı, Türkiye'de onay süreci tamamlandı. Kısa süre içinde Ukrayna'da da onaylanmasını umuyoruz. Anlaşma yürürlüğe girince, ticari ilişkilerde daha sağlam bir zemine kavuşmuş olacağız. O zaman, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine daha rahat ulaşabileceğiz." dedi.