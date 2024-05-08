Türkiye uluslararası yatırımcının odağında: Türk Lirası'na ilgi artıyor Ekonomi yönetiminin OVP hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, kredi notu ve büyüme beklentilerinin artması, 5 yıllık kredi risk puanının düşmesi, cari açıktaki gerileme ve BIST 100'de kırılan rekorlarla kendisini göstermeye başladı.

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Ekonomi yönetimince atılan adımlar ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine olan bağlılığın devam etmesiyle Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler azaldı.

Uluslararası yatırımcıların odağı Türkiye üzerine yönelmeye devam ediyor ve Türk Lirası (TL) varlıklara olan ilgi de artıyor.

Ekonomi yönetiminin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü ekonomi politikaları yavaş yavaş meyvelerini veriyor.

Son dönemde uluslararası bazı kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken, TL varlıklara olan ilgi de artmaya devam ediyor.

Bu durum, Türkiye'nin risk primini olumlu yönde etkilerken, fonlama maliyetlerindeki iyileşme de göze çarpıyor.

"Türkiye ekonomisine yönelik artan güven, dış finansman sağlamayı da olumlu etkiledi"

TL varlıklara yönelik talep hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti.

Kredi derecelendirme kurumlarından olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor

Standard & Poor's (S&P), geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. S&P, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirterek, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağının, cari açığın daralacağının, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğünü kaydetti.

Fitch Ratings de mart ayı başında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Moody's, bu yılın başında Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Moody's'ten not artışı bekleniyor

Analistler, gelecek dönemde enflasyonda kalıcı yavaşlamanın sağlanabilmesi ve cari açıkta düşüşün gerçekleşmesi durumunda Moody's'in 19 Temmuz'daki Türkiye değerlendirmesinde not artışı gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüyor

TL varlıklara uluslararası yatırımcı ilgisini de yansıtan 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) düşüşü; kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu değerlendirmeleri, ekonomi yönetiminin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimini artırmayı sürdürmesinden alınan sinyallerle birlikte devam ediyor.

Türkiye'nin CDS'i 279,3 baz puanda

Türkiye'nin CDS'i, dün Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 baz puana düşerken, şu sıralarda da 279,3 baz puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksi rekor kırmaya devam ediyor

Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de rekor kırmaya devam ediyor.

BIST 100 endeksi, dün günlük bazda rekor kapanış gerçekleştirmesinin ardından yeni güne de yükselişle başladı ve gördüğü en yüksek seviyeyi 10.383,25 puana taşıdı.

Dünyada en iyi performansı sergileyen endekslerin başında

Böylece yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 38 yükselen BIST 100 endeksi, dünya genelinde en iyi performansı sergileyen endekslerin başında geliyor.

BIST 100 endeksi yatırımcısına kazandırdı

Dolar bazlı incelendiğinde yatırımcısına önemli bir getiri sunan BIST 100 endeksi, şu sıralarda 320 puanla yaklaşık son 5 yılın zirvesinde seyrediyor. Endeksin dolar bazlı getirisi, yılbaşından bu yana yüzde 26'lık yükselişe işaret ediyor.

DİBS stokunda 8 Aralık'tan bu yana en kuvvetli alım

S&P tarafından gelen olumlu değerlendirmelerin yanı sıra 26 Nisan haftasında açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 508,6 milyon dolardan 3 milyar 114,6 milyon dolara yükselerek 8 Aralık haftasından itibaren en güçlü alıma işaret etmişti.

Böylece yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku, 18 Şubat 2022'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ödemeler dengesindeki iyileşme devam ediyor

Ekonomi yönetiminin attığı adımlarda dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlılık dikkati çekiyor. Nisanda aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,60 artış göstererek öngörüler dahiline gerçekleşti.

Öte yandan, ülkenin dış ticaret verilerinin yanı sıra turizm gelirlerinde de devam eden artışın cari dengeye olan olumlu etkisi sürüyor. Bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yaklaşık 4 milyar dolar artarak 40,5 milyar dolara çıkarken, ithalat yaklaşık 11 milyar dolar gerileyerek 49,7 milyar dolara indi.

Ocak-mart döneminde turizm geliri yüzde 5,4 arttı

Bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerine göre, Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,4 arttı.

Söz konusu dönemde turizm gelirleri 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar olarak kaydedildi.

Cari açıkta iyileşme var

Böylece yılın ilk 2 ayında ödemeler dengesi 5,8 milyar dolar açık verirken, geçen yılın aynı dönemine göre cari açıktaki iyileşme yaklaşık 14 milyar dolar oldu.

Yıllıklandırılmış cari açık da şubatta 31,8 milyar seviyesinde gerçekleşti.

Şubat 2023'te yıllıklandırılmış cari açık 56,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)