Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom borcunu erken kapattı

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Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, ilk kez bir kredisini erken ödedi.

TVF, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin satın alımı için 2022'de kullandığı kredinin borcunu erken kapattı.

150 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE FAİZ TASARRUFU

Türk Telekom için 2022'de kullanılan kredinin refinansman süreci başarıyla tamamlanırken, bu işlem sayesinde toplamda 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlandı.

Bu süreçte, 2025 yılı anapara taksiti dahil olmak üzere toplam 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödenirken, kalan bakiye 5 yıl vadeli, 750 milyon dolar tutarındaki yeni bir krediyle refinanse edildi.

BORÇ ÖDENMESİNDE FARKLI YÖNTEMLER KULLANILDI

Yeni krediyle birlikte önceki anlaşmadaki vade sonu balon ödeme yapısı kaldırıldı; taksitler vade geneline yayıldı ve ödeme planı, TVF'nin nakit akışına uygun hale getirildi.

Ayrıca, eski kredi kapsamında Türk Telekom'dan elde edilecek gelirler üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak, bu gelirlerin serbestçe kullanılması mümkün hale geldi.

TVF, uygun maliyetli finansmana erişim yetkinliğini artırarak mali yapısını güçlendirme ve kaynaklarını daha etkin kullanma hedefiyle ilerlerken gerçekleştirilen refinansman işlemi, bu doğrultudaki uzun vadeli stratejisinin önemli bir adımını oluşturuyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun 1,65 milyar dolara satın aldığı Türk Telekom hisselerinin (yüzde 55) borsadaki değeri en yüksek 3 milyar dolar seviyelerini görürken, halihazırda bu tutar 2,5 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

"FON BÜNYESİNDEKİ VARLIKLARA DEĞER KATMA" STRATEJİSİNİN SOMUT BİR ÖRNEĞİ

Hisselerden önemli tutarda değer artışı elde eden TVF, bu refinansman işlemiyle kredi maliyetlerinde de anlamlı bir tasarruf yapmayı başardı. Bu işlemle, kuruluş stratejileri arasında yer alan "Fon bünyesindeki varlıklara değer katma" stratejisinin de somut bir örneği gerçekleşti.

TVF'nin 285 milyon dolar bedelle satın alıp birleştirdiği Türkiye Sigorta'nın borsa değeri de yaklaşık 3 milyar dolarla rekor düzeye ulaşmıştı. Son yıllarda yatırımlarına hız veren Fon, Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat Sigorta kuruluşu ile İstanbul Finans Merkezi gibi dev yatırımları tamamlarken, bir yandan da Türk Telekom, Turkcell, kamu bankaları ve Kardemir gibi şirketlerde önemli hisse satın alımları gerçekleştirdi.

YENİ YATIRIMLAR

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, gerçekleştirilen refinansman işleminin, TVF'nin hem finansal disiplinini hem de uzun vadeli vizyonunu ortaya koyduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı: