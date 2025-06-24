Türkiye ve Fas arasında ticaretin geliştirilmesi amaçlandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komite Toplantısı çerçevesinde, Fas Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Hacira ile birlikte Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

ŞU ANDAKİ TİCARET HACMİ: 5 MİLYAR DOLAR

Mustafa Tuzcu, Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ticaret hacmimizi orta vadede yüksek rakamlara ulaştırmak üzere etkin iş birliğine karar verdik." dedi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ile Fas arasında en üst seviyede siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri ilerletme yönünde güçlü bir iradenin bulunduğuna işaret eden Tuzcu, iki ülke arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ekonomik ve ticari ilişkilerin temelini oluşturduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN FAS'TAKİ YATIRIMLARI

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin Fas'taki yatırımlarının 1 milyar doları aştığının bilgisini veren Tuzcu, "Firmalarımız Fas'ın içerisindeki müteahhitlik projelerinde aktif olarak yer almakta ve yaklaşık bugüne kadar 4,3 milyar dolarlık projeyi tamamlamışlardır." dedi.

Tuzcu, Fas'ın 2030'da Portekiz ve İspanya'yla üstleneceği Dünya Kupası sırasındaki tüm altyapı ve üst yapı projelerinde de firmalarının yer alacağını dile getirerek, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalatta pazara daha çok giriş imkanlarını nasıl artırabilecekleri konusunda istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

KAZAN-KAZAN PRENSİBİ İZLENECEK

Farklı sektörlerde ilişkileri ilerletme konusunda istişareleri sürdürdüklerini vurgulayan Tuzcu, şunları kaydetti:

Ortak bildiriye de tüm bu çalışmalarımızı yansıttık. 5 milyar dolara varan ticaret hacmimizi kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha yukarıya çıkartmak, orta vadede yüksek rakamlara ulaştırmak üzere etkin işbirliğine karar verdik. İkincisi, Fas'ın son dönemdeki ilerlettiği yatırım ortamında Türk firmalarının daha çok daha güçlü bir şekilde bulunmaları için de yapılacak etkinlikler doğrultusunda bir program belirledik.

"FAS, TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT ÜLKE"

Fas Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Hacira da iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: