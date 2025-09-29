Abone ol: Google News

Türkiye ve Gambiya merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 22:39
Türkiye ve Gambiya merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptına imza atıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gambiya Merkez Bankası arasında 28 Eylül 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankaları arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.

Ekonomi Haberleri