Türkiye ve İngiltere'nin ticaret hedefi: 30 milyar dolar

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacmi hakkında bilgi verdi.

Buna göre, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin bu yıl 30 milyar doları aşması öngörülüyor.

Büyükelçi Ertaş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler bakımından yoğun ve verimli geçen bir seneyi geride bıraktıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla yıl boyunca çok sayıda temas gerçekleştirdiğini hatırlatan Ertaş, Starmer'ın ekimde Türkiye'ye yaptığı ziyaretin hükümet başkanı düzeyinde "İngiltere'den Türkiye'ye 8 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret" olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ertaş, ayrıca parlamenter diplomasinin de bu yıl içinde yoğun temaslara sahne olduğunu aktardı.

Bu yılın önemli gelişmelerinden birinin, İngiltere'den Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikine yönelik anlaşmanın iki ülke savunma bakanları tarafından imzalanması olduğuna dikkati çeken Ertaş, ayrıca, İngiltere'den 12 adet C130J askeri kargo uçağı satın alınmasına ilişkin sürecin de bu yıl içinde tamamlandığını anımsattı.

Ertaş, şöyle devam etti:

"Milli Savunma Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde bu kabiliyeti de yakın dönemde ülkemize kazandıracağız. Dünyanın ve bilhassa Avrupa’nın savunma sanayii harcamalarını artırdığı bir dönemde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bu alandaki işbirliğinin ülkemizin faydasına olacak şekilde artırılmasına öncelik vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ankara'da gerçekleştirdikleri son görüşmede ilan edilen 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Ertaş, İngiltere'nin, Türkiye'nin ilk üç ihracat pazarı içinde yer almaya devam ettiğinin altını çizdi.

"ÜLKELER ARASINDAKİ MODERN VE DERİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ METNİNİ ORTAYA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Büyükelçi Ertaş, yeni yıl mesajında, yıl içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve iş kollarından çok sayıda ticaret heyetini İngiltere'de ağırladıklarına değindi.

Ertaş, "İkili ticaret hacmimiz, kasım itibarıyla geçen yıl kaydedilen 22 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Birleşik Krallık'a mal ihracatımızın 16 milyar doları, toplam mal ticaret hacminin ise 23 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Hizmet ticaretiyle birlikte ticaret hacmimiz 30 milyar doları geçecek." ifadelerine yer verdi.

Bu yılın önemli gelişmelerinden birinin de Serbest Ticaret Antlaşması'nın (STA) güncellenmesi müzakerelerine başlanması olduğuna değinen Ertaş, yıl boyunca Türkiye Ticaret Bakanlığı öncülüğünde İngiltere tarafıyla üç tur müzakere gerçekleştirildiğini anımsattı.

Ertaş, mal ve hizmet ticaretini ilgilendiren e-ticaret, müşavirlik hizmetleri, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, tarım ve gümrük düzenlemeleri gibi farklı alanlarda titiz çalışmalar gerektiren bu müzakereleri çok sayıda Türk kurumunun katılımıyla sürdürdüklerini kaydetti. Büyükelçi Ertaş, iki ülke arasında modern ve derin ekonomik işbirliği metnini de ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

"2026 İÇİN HEDEFİMİZ İSE 4,5 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAMAK OLACAKTIR"

Büyükelçi Ertaş, yıl içinde Türk teknoloji girişimlerinin Londra'da finansman ve pazar imkanlarına erişmesi için yapılan çok sayıda etkinliğe destek verdiklerini belirterek, ocakta TÜBİTAK ev sahipliğinde yapılan Türkiye-İngiltere Bilim ve İnovasyon Haftası'nın bu bağlamda yeni süreci başlattığını aktardı.

Yıl boyunca ayrıca, Türkiye'ye yönelik dış yatırım ve finansman imkanlarının artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi önderliğinde çok sayıda toplantı ve etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Ertaş, şu ifadelere yer verdi:

Üçüncü ülkelerde bilhassa sürdürülebilir altyapı inşaatı alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye Müteahhitler Birliğinin desteğiyle iki forumu hayata geçirdik. 2025 yılında turizm alanında da olumlu seyir devam etti. Nihai veriler henüz açıklanmamış olmakla birlikte, Birleşik Krallık'tan ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 2024 yılı verilerine yakın gerçekleşmesini bekliyoruz. 2026 için hedefimiz ise 4,5 milyon turisti ağırlamak olacak.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükelçi Ertaş, yıl içinde parlamento ve İngiltere makamlarının yanı sıra sivil toplum, basın, akademi ve düşünce kuruluşlarıyla temasların yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Üç Türk başkonsolosluğu, Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk dernekleri ve Türk toplumunun dahiliyle Türkiye'nin temsil ve tanıtımını hep birlikte yaptıklarını belirten Ertaş, bu hususta yıl boyunca kendilerine verilen destek için teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi Ertaş, gelecek dönemde de Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, Türkiye'nin çıkarları ve Türk toplumunun beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ertaş, "Bu vesileyle, yıl boyunca bizlerle temas halinde olan, katkı sunan ve desteğini esirgemeyen kıymetli Türk toplumuna teşekkür ediyor; 2026 yılının başta Birleşik Krallık'taki vatandaşlarımız, Kıbrıs Türk toplumu, ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.