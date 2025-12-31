Kasım ayında ihracat yüzde 1,3 yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı.

Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,3, ithalat yüzde 2,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artarak 30 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3,6, İTHALAT YÜZDE 5,7 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 artarak 329 milyar 698 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KASIM AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 3,2, İTHALAT YÜZDE 6,0 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Kasım ayında yüzde 3,2 artarak 20 milyar 740 milyon dolardan, 21 milyar 396 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,0 artarak 21 milyar 930 milyon dolardan, 23 milyar 250 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 1 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,6 artarak 44 milyar 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,0 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIM AYINDA YÜZDE 6,3 YÜKSELDİ

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 7 milyar 508 milyon dolardan, 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Kasım ayında yüzde 74,8 iken, 2025 Kasım ayında yüzde 73,8'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 12,6 ARTTI

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,6 artarak 73 milyar 421 milyon dolardan, 82 milyar 674 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Kasım döneminde yüzde 76,5 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

KASIM AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,2

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

KASIM AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 67,8 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 67,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,3 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 68,8, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu

KASIM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 855 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 378 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 338 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 222 milyon dolar ile İtalya, 1 milyon 163 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,9'unu oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 20 milyar 408 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 190 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 14 milyar 764 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 204 milyon dolar ile İtalya ve 11 milyar 45 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasım ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 153 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 128 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 491 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 32 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 488 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,6'sını oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 44 milyar 927 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 38 milyar 625 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 27 milyar 87 milyon dolar ile Almanya, 16 milyar 59 milyon dolar ile ABD, 14 milyar 312 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 2,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 1,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,6, ithalat yüzde 6,1 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE3,1

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde93,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde3,1'dir. Ocak-Kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde94,4'tür. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde3,6'dır.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde82,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde12,4'tür. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde81,9'dur. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5'tir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI KASIM AYINDA 20 MİLYAR 630 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Kasım ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 20 milyar 630 milyon dolar, ithalat yüzde 3,6 artarak 29 milyar 491 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 12 artarak 7 milyar 913 milyon dolardan, 8 milyar 861milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Kasım ayında yüzde 72,2 iken, 2025 Kasım ayında yüzde 70'E geriledi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 224 MİLYAR 632 MİLYON DOLAR

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 224 milyar 632 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 artarak 310 milyar 283 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,7 artarak 74 milyar 688 milyon dolardan, 85 milyar 651 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Kasım döneminde yüzde 74,3 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 72,4'e geriledi.