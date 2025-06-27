Türkiye ve Rusya'dan ekonomik iş birliği hamlesi: KEK protokolü

Türkiye dış ticarette uluslararası ticaretini pekiştirecek adımlar artıyor.
Türkiye ile Rusya arasında, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı.
Protokolü, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak imzaladı.
PROTOKOL İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuların ele alındığı toplantının ardından düzenlenen törende, imzalar atıldı.
TÜRKİYE-RUSYA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE BİR YOL HARİTASI
Bolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu protokolün Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacağını söyledi.