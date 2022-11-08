Türkiye, yeşil sermaye artışında Avrupa'da ilkler arasında

Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Maier, Türkiye'nin yeşil enerjiye yatırımda Avrupa'da ilk ülkeler arasında olduğunu bildirdi.

Dünya yeşil enerjiye doğru yönelirken bu akımın liderlerinden olan Avrupa'nın yatırımı en fazla olan ülkelerinden biri de Türkiye.

Özellikle rüzgar enerjisi konusunda atılımları olan Türkiye'nin çabasını Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Christian Maier, "Son yıllarda rüzgar enerjisine önemli yatırımlar yapıldı. Türkiye, genel olarak yeşil enerjiye yatırımlara bakıldığında Avrupa'da ilk ülkeler arasında yer alıyor." sözleriyle dile getirdi.

Maier, rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli servis ve bakım personeli yetiştirilmesi amacıyla yürütülen RENEWAC Projesi (Renewable Energy Maintenance Academy) kapsamında Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen "Rüzgar Enerjisi: Paydaşlar Geleceğe Nasıl Hazırlanıyor?" başlıklı sempozyumda konuştu.

Türk ve Avusturyalı kurumlarla şirketler arasında başarılı bir iş birliği bulunduğunu dile getiren Maier, RENEWAC projesinin de iki ülke arasında uzun zamandır devam eden ortaklığın yansıması olduğunu söyledi.

"Türkiye 5'inci"

Avusturya'nın Türkiye'de büyük yatırımları olduğuna işaret eden Maier, ülkenin bu anlamda Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya'dan sonra 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

Maier, Avusturya firmalarının Türkiye'de yeşil teknoloji, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlara da yoğunlaştığını ifade ederek, "Yenilenebilir enerjide özellikle hidroelektrikte son 20-30 yılda oldukça başarılı bir konuma geldik. Türkiye'deki hidroelektrik santrallerine baktığınızda, bu santrallerin neredeyse yüzde 80'inde Avusturyalı firmaların bir makinesi veya başka bir parçasına rastlayabilirsiniz." dedi.

"Türkiye ve etrafındaki tüm bölgede yeşil istihdamı desteklemeyi hedefliyoruz"

RENEWAC Proje Koordinatörü Michael Puttinger, projeyle enerji dönüşümü için gerekli olan insan kaynağını oluşturmayı ve girişimciliği desteklemeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Türkiye ve etrafındaki tüm bölgede yeşil istihdamı desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

Üç aşamalı projenin ilk aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Puttinger, bu yıl yaz döneminde 12 kişinin proje kapsamında verilen eğitimlerden faydalandığını belirtti.

RENEWAC Projesi

Bir eğitim altyapı projesi olan RENEWAC, rüzgar enerjisi santrallarında servis ve bakım hizmetlerinde çalışacak personelin kalifikasyonunun yükseltilmesi ihtiyacının giderilmesi amacıyla, Austria Development Agency'nin (ADA) katkısıyla, Yaşar Üniversitesi'nin yanı sıra Avusturyalı ve Türk proje ortaklarıyla 2020 yılında başlatıldı. Proje kapsamında, son 10 yılda 10 kat artış gösteren ve binlerce kişilik istihdam oluşturan rüzgar enerjisi santrallerinin servis ve bakım hizmetlerinde çalışacak personelin kalifikasyonunun yükseltilmesi amacıyla bir eğitim merkezi hayata geçirilecek.