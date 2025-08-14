Türkiye Yüzyılı, rekorlarla ticaretin de yüzyılı oldu

Ticaret Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne AK Parti hükümetleri, Türkiye'yi her alanda olduğu gibi ekonomide ve ticarette de dünya arenasında söz sahibi bir ülke konumuna taşıdı." diyerek rekorları şöyle açıkladı:

CUMHURİYET TARİHİ REKORU: TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK GSYH'SINA ULAŞTIK

2002 yılında 238 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2023'te 1 trilyon 130 milyar dolar ile tarihte ilk kez trilyon eşiğini aşmış; 2024'te 1 trilyon 322 milyar dolar ve 2025 yılının ilk çeyreğinde 1 trilyon 371 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır. Yılın sonunda 1,4 trilyon dolarlık milli gelire ulaşmaya gayret ediyoruz.

TÜRKİYE SON ON YILDA OECD'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİLERİNDEN BİRİ OLDU

Türkiye, son 22 yılda yıllık yüzde 5,3 reel büyüme kaydetmiştir. Aynı zamanda son on yılda OECD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuş; IMF, Temmuz 2025'te yayımladığı raporda 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3,0'a yükseltmiştir.

2020'den bu yana küresel krizlere rağmen 19 çeyrektir kesintisiz büyüme başarısı sürmektedir. Kişi başına milli gelirde 2002'de 3 bin 608 dolar iken, 2025-1. çeyrek sonunda 15 bin 971 dolara yükselmiştir.

İÇ TİCARETTE MODERN TEKNOLOJİLER VE DİJİTALLEŞME İLE ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNDE ÖNCÜ OLUYORUZ

"Otomotiv ve emlak sektöründe Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) devreye alınarak, sahte ilanların ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmiştir." diyerek açıklamalarına devam edin Ticaret bakanlığı şu ifadelerle devam etti:

Otomotiv ve emlakta sahte ilanlarla manipülasyon önlenmiş ve güvenli ödeme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Aldatıcı rakamlarla mücadele için denetimler hızla devam etmektedir. Tüketici korunması, fahiş fiyatla - stokçulukla mücadele, güvensiz ve zararlı ürünlerle mücadele denetimleri ve idari para cezaları uygulanmaktadır.

Haksız Fiyat Mobil Uygulaması ile fahiş fiyat denetimi vatandaşın eline ulaşmıştır. Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) ile kayıt süreçleri tamamen dijitalleştirilmiştir.

ESNAF VE SANATKARLARA DESTEKLERDE TARİHİ RAKAMLARA ULAŞTIK

Ticaret Bakanlığı olarak, iç ticarette düzeni ve adaleti tesis etmek, esnaf ve sanatkârlarımızı güçlendirmek, kooperatiflerimizi kalkındırmak ve tüketicimizi korumak amacıyla kapsamlı adımlar attık.

TÜKETİCİYİ KORUYAN UYGULAMALARLA DÜNYA ÇAPINDA ÖNCÜ KONUMA GELDİK

Haksız fiyatlamaların ve yanıltıcı etiketlemelerin önüne geçmek için HFA - Haksız Fiyat Mobil Uygulamasını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Perakende ticaretten motorlu kara taşıtları satışına, stokçuluk faaliyetlerinin önlenmesinden güvenli ödeme sistemine kadar pek çok alanda düzenlemeler gerçekleştirdik.

Esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine sübvansiyonlu kredi imkanlarında hem limitleri artırdık hem de vadeleri uzatarak ödeme kolaylığı sağladık. KOOP-DES- Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında ise destek limitlerini yükselterek kooperatiflerimizin üretim ve hizmet kapasitesini artırmalanına katkı sunduk.

MAL VE HİZMET İHRACATINDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

2002'den 2024'e kadar geçen 23 yılda mal ihracatımız 7,2 kat, hizmet ihracatımız 8,2 kat artmıştır. Her iki alan birlikte değerlendirildiğinde toplam ihracatımız 7 katına çıkmıştır.

2024 yılında 377 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öngördüğü 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine ulaşacağız.

DÜNYA İHRACATINDAKİ PAY

Dünya ihracatındaki payımız mal ihracatında 2002'de yüzde 0,55'ten 2024'te yüzde 1,07'ye, hizmetler ihracatında 2002'de yüzde 0,84'ten 2024'te yüzde 1,32'ye yükselmiştir.



2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız 156,4 milyar dolar seviyesine ulaşmış; bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak olmuştur. AB'ye ihracat yüzde 8,5 artarak 67,8 milyar dolar olmuştur. Yıllık bazda AB'ye ihracat 113,8 milyar dolar ile rekor kırmıştır.

HİZMET İHRACATINDA 115,2 MİLYAR DOLARLA TARİHİ REKOR

Hizmet ihracatımız, 2002'de 14 milyar dolar iken, 2024'te 115,2 milyar dolar ile tarihi rekorunu kırmıştır.

TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA HİZMET FAZLASI VEREN 5. ÜLKE OLDU