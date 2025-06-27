Türkiye'de 1,1 milyon adet otomobil üretildi

Türkiye'de 2024 yılında 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil, 9 milyon 392 bin 251 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 301 milyon 519 bin 254 ton hazır beton, 1 milyon 204 bin 576 adet kombi (hermetik), 34 milyon 810 bin 425 adet güneş pili ve paneli ve 1 milyon 14 bin 794 adet motosiklet üretildi.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLAR 18,8 TRİLYON TL OLDU

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2024 yılında 18 trilyon 800 milyar 473 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2023 yılında 13 trilyon 337 milyar 53 milyon TL iken; 2022 yılında 8 trilyon 950 milyar 599 milyon TL oldu.